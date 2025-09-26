Ar trebui să se alăture România solicitărilor de a primi arme nucleare? Expert: „Astfel de arme ar deveni imediat ținte potențiale pentru Rusia și nu numai”

România nu s-a alăturat apelurilor altor state din regiune care au solicitat arme nucleare în contextul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei. Mai mulți experți explică motivele, dar și consecințele unor astfel de decizii.

Discuția apare după ce, recent, Estonia și Polonia au cerut să găzduiască avioane nucleare pentru a descuraja Federația Rusă. Ideea că România ar putea face o solicitare similară este însă respinsă de mai mulți experți în domeniu, care consideră că o astfel de decizie ar aduce cu ea riscuri suplimentare. Aceștia au explicat, pentru Adevărul, de ce autoritățile de la București nu sunt motivate să facă o astfel de solicitare, preferând să se bazeze pe protecția SUA.

„Cred că solicitarea de arme nucleare ar reprezenta o escaladare. Avem nevoie de opusul escaladării, trebuie să o reducem”, susține politologul Vladimir Borțun, cercetător la Universitatea Oxford.

Acesta susține că UE are nevoie de o schimbare de strategie în raport cu SUA.

„Asta ar presupune o strategie nouă a blocului european, care să intre în propriile negocieri cu SUA, ceea ce ține de ieșirea de sub tutela americană.

Politologul Radu Albu Comănescu, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, consideră că garanțiile de securitate din partea SUA și umbrela americană nucleară sunt suficiente pentru statul român.

„Macron a propus extinderea scutului nuclear francez pentru a proteja Europa, inclusiv România, ca parte a conceptului de „autonomie strategică”. Răspunsul la nivel de Uniune a fost amabil, interesat, dar moderat. România a respins în martie 2025 ideea unei „cupole nucleare” franceze, considerând că garanțiile de securitate existente, în principal prin NATO și parteneriatul strategic cu SUA, sunt suficiente. Această poziție reflectă preferința României pentru umbrela nucleară americană, care este mai robustă datorită arsenalului nuclear al SUA și prezenței sale strategice globale; în plus, atestă o prudentă distanță față de fluctuațiile și ambivalența relației franco-române din ultimii 25 de ani, comparativ cu stabilitatea legăturilor politice cu Washingtonul”, subliniază Radu Albu Comănescu.

Claudiu Degeratu, un alt expert în relații internaționale și securitate, consideră că România nu va acționa la fel ca Estonia și Polonia, pentru că este unul dintre statele care militează pentru o lume cu mai puține arme nucleare.

Degeratu, fost director general pentru politica și planificarea apărării, responsabil cu politicile NATO și UE și Șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles, spune că deși decizia României s-ar putea schimba în viitor, momentan, România nu ar avea nevoie de arme nucleare.

„Este foarte, foarte complicat de răspuns la întrebarea dacă România ar trebui să procedeze la fel ca Estonia și ca Polonia. E complicat și pentru că România este împotriva unei opțiuni nucleare de acest tip care să presupună ca armele nucleare să fie găzduite pe teritoriul României. În general, România spune că susține strategia alianței, strategia nucleară de postură defensivă a alianței, dar, în același timp, a aderat la principiul că nu găzduiește, nu ajută la tranzit și nu produce arme nucleare. Și atunci, sigur că, din acest punct de vedere, România evită să ridice această problemă și nici nu ia în calcul o asemenea opțiune de umbrelă nucleară”, punctează în câteva cuvinte Claudiu Degeratu.

Fost șef al Statului Major General al Armatei Române, generalul (r) Ștefan Dănilă crede că, dacă România ar decide să găzduiască arme nucleare pe propriul teritoriu ar însemna să își asume riscuri suplimentare, pentru că astfel de arme ar deveni imediat ținte potențiale pentru țări ca Federația Rusă și nu numai. România nu are un scut împotriva rachetelor balistice rusești, ceea ce ar însemna că ar avea o vulnerabilitate în plus.

„A ne asuma să avem mijloace de descurajare nucleare pe teritoriul național ar presupune să avem sisteme de protecție la loviturile aeriene, la loviturile cu mijloace nucleare. Ca să decidem să găzduim arme nucleare pe teritoriul nostru, ar trebui să avem un scut de apărare împotriva rachetelor balistice. Însă trebuie să o spunem, noi nu avem așa ceva! Pe teritoriul României există elementele de protecție împotriva rachetelor balistice, dar e vorba de un sistem de protecție american împotriva rachetelor balistice, care nu prea apără teritoriul nostru. Și atunci trebuie să știm ce avem de făcut. Dacă nu suntem conștienți de ce putem să facem, atunci nu putem să ne asumăm un asemenea risc”, este părerea generalului Ștefan Dănilă.

Liviu Horovitz, expert în problematică nucleară la Berlin, este de părere că majoritatea țărilor europene preferă să se bazeze pe arme nucleare americane din motive obiective.

„Există însă o problemă aici, pentru că dispozitivele nucleare franceze și britanice nu au fost gândite pentru a face ce fac cele americane. Americanii au aceste abilități tehnice de a descuraja un conflict nuclear cu Federația Rusă și ca atare sunt credibili sau sunt rezonabil de credibili când oferă aliaților lor asigurări de securitate. Spun rezonabil de credibili, pentru că atunci când e vorba despre război nuclear nimeni nu-i foarte credibil, pornind de la ideea că nimeni nu vrea o criză nucleară sau un război nuclear. Și nu e greu de explicat de ce. Chiar și eventualul învingător, adică supraviețuitor, ar trebui să suporte costuri foarte ridicate. Ca atare, extrem de credibil nu-i nimeni. Și totuși, americanii sunt mai credibili decât franco-britanicii care au opțiuni nucleare foarte restrânse”, consideră Liviu Horovitz.

