75% dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, arată cel mai recent sondaj. Dar cu o condiție. Ce și-ar dori

Un sondaj recent arată că aproximativ 75% dintre ucraineni consideră că Ucraina ar trebui să accepte o încetare a focului doar în baza unor garanții internaționale de securitate.

Sondajul a fost realizat de grupul sociologic Rating în perioada 21-23 august 2025, potrivit pravda.com.ua.

La întrebarea: „Ar trebui ca Ucraina să accepte o încetare a focului?”, aproximativ 75% dintre respondenți au răspuns cu „Da, dar numai dacă SUA și țările europene oferă garanții de securitate Ucrainei”, 19% au răspuns „Nu ar trebui să accepte în niciun caz”, alți 3% cred că Ucraina ar trebui să accepte încetarea focului fără nicio condiție, iar 3% nu au putut răspunde.

De asemenea, ucrainenii indică următoarele drept garanții-cheie de securitate:

-finanțarea forțelor armate și furnizarea de arme din partea partenerilor (52%),

-angajamentele aliaților de a intra în război în cazul unui nou atac (48%),

-și patrularea internațională a spațiului aerian și a zonelor maritime (44%).

Tot sondajul mai arată că 59% dintre respondenți susțin oprirea ostilităților și căutarea unui compromis, 20% sprijină continuarea războiului până la eliberarea Donbasului și Crimeei, iar 13% doresc continuarea acestuia până la restabilirea liniilor frontului la pozițiile din 23 februarie 2022.

Iar ca soluție reală pentru a pune capăt conflictului, 62% dintre respondenți favorizează căutarea unui compromis cu implicarea altor țări, 20% susțin negocieri directe cu Rusia, iar 11% cer respingerea oricăror discuții și continuarea luptei până la eliberarea tuturor teritoriilor ucrainene.

Sondajul a fost făcut în perioada 21 - 23 august prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), pe baza unui eșantion aleatoriu de numere de telefon mobil.

În total, au fost intervievate 1.600 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, din toate regiunile, cu excepția teritoriilor temporar ocupate din Crimeea și Donbas, precum și a zonelor unde, la momentul sondajului, nu era disponibilă comunicația mobilă ucraineană.

Eșantionul este reprezentativ după vârstă, sex și tipul de așezare (marja de eroare nu depășește 2,5% la un nivel de încredere de 0,95).

