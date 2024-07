Spitalul pentru copii din Kiev a fost „lovit direct” de o rachetă rusească, afirmă ONU. Cum se apără Rusia FOTO/VIDEO

ONU consideră că există o probabilitate ridicată ca spitalul pediatric din Kiev să fi fost lovit de un tir direct cu rachetă rusească, a declarat marţi, 9 iulie, Danielle Bell, şefa misiunii Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

Moscova neagă că ar ţinti obiective civile în Ucraina, potrivit AFP şi Reuters.

"Analiza înregistrărilor video şi o evaluare efectuată la locul incidentului indică o probabilitate ridicată ca spitalul de copii să fi suferit o lovitură directă, mai degrabă decât să fi fost avariat de un sistem de armament de interceptare", a declarat Danielle Bell, şefa misiunii Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina, într-o conferinţă de presă la Geneva.

Echipa ei s-a deplasat la locul tragediei luni, 8 iulie, însă nu a putut trage o concluzie definitivă, a afirmat responsabila ONU, care susţine totuşi că spitalul se pare că a fost lovit de o rachetă de croazieră de tip Kh-101 "lansată de Federaţia Rusă".

"Factorii care sugerează că aceasta a fost o lovitură directă se bazează pe imagini video, care arată specificaţiile tehnice ale tipului de armă folosit", a argumentat Bell.

În aceste înregistrări video, mai curând "se vede arma lovind direct spitalul, decât să fie interceptată în aer", a adăugat ea, afirmând că "experţii noştri militari care au vizitat ieri (luni) locul au observat pagube care corespund unui impact direct".

Today, Russia struck Ukrainian cities, resulting in over 170 injuries. As of now, 37 fatalities have been reported, including three children. My condolences go out to their families and loved ones. In total, nearly 100 facilities were damaged, including a children's hospital,… pic.twitter.com/Gbd5Yefzfp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

Kh-101 este o rachetă de croazieră aer-sol, lansată dintr-un avion şi armată cu câteva sute de kilograme de explozibili.

Lovitura în plină zi a făcut parte dintr-o serie de atacuri care au ucis cel puţin 41 de persoane în Ucraina, inclusiv copii. Kremlinul a declarat că tirul antirachetă ucrainean, nu cel rusesc, a lovit spitalul.

Centrul tratează copii cu afecţiuni grave, precum cancer şi boli renale, şi avea aproximativ 670 de copii pacienţi şi aproximativ 1.000 de angajaţi în momentul atacului, a spus Bell. "Personalul a mutat copiii într-un buncăr luni dimineaţă, când sirenele de raid aerian au sunat pentru prima dată, altfel victimele ar fi fost mult mai numeroase", a adăugat ea.

The rescue operation after yesterday's Russian missile attack continues. As of now, 38 people have been reported dead, including four children. My condolences to all the families and friends affected by this tragedy. 190 people were injured and are receiving assistance. There… pic.twitter.com/T7kfLkggKx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2024

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prezentat marţi noi probe care dovedesc că principalul spital pentru copii din Kiev a fost lovit direct de o rachetă de croazieră rusească Kh-101.

"Concluziile experţilor sunt fără echivoc - a fost o lovitură directă", a transmis SBU pe Telegram.

SBU a difuzat imagini ale unui fragment de motor de rachetă despre care a afirmat că a fost găsit la faţa locului. Analiza traiectoriei şi a naturii pagubelor provocate demonstrează că a fost vorba de o lovitură directă, susţine serviciul de securitate ucrainean.

Moscova, care a declanşat o campanie informaţională de deturnare a responsabilităţii pentru acest atac ce a fost condamnat de comunitatea internaţională, insistă că nu e de vină.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat marţi, 9 iulie, că o rachetă sol-aer NASAMS lansată de Ucraina a fost cea care a lovit luni spitalul de copii din Kiev şi că nu a fost o rachetă rusească. Înaintea sa, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că armata rusă loveşte infrastructura civilă în Ucraina.

La Kiev a fost zi de doliu marţi în urma loviturilor ruseşti care au ucis cel puţin 27 de persoane şi au avariat puternic cel mai mare spital de pediatrie din ţară, un bilanţ care probabil va creşte pe măsură ce echipele de salvare degajează dărâmăturile, potrivit AFP.

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat în cursul dimineţii că, în total, 38 de persoane au fost ucise luni şi 190 au fost rănite în întreaga ţară, care a fost vizată de aproximativ 40 de rachete lansate de Rusia.

La Kiev, unde mai multe valuri de bombardamente au lovit, de asemenea, cel puţin o clinică privată şi au distrus parţial blocuri de apartamente în mai multe cartiere, autorităţile militare au raportat 27 de morţi, inclusiv patru copii, şi 117 răniţi.

In Ukraine today, 37 people were killed, three of whom were children, and 170 were injured, including 13 children, as a result of Russia’s brutal missile strike. A Russian missile struck the largest children's hospital in Ukraine, targeting young cancer patients. Many were… pic.twitter.com/V1k7PEz2rJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

Doi adulţi, inclusiv o doctoriţă şi un vizitator, au fost ucişi la Ohmatdet, cel mai mare spital pentru copii din ţară şi situat în apropierea centrului oraşului, potrivit administraţiei militare.

Consiliul de Securitate al ONU, convocat într-o reuniune de urgenţă la iniţiativa Franţei şi Ecuadorului, va lua marţi în discuţie atacul rusesc asupra spitalului pediatric din Kiev.

