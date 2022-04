Șeful administrației militare regionale din Lugansk, Serhiy Haidai, a anunțat miercuri, 27 aprilie, că un spital din orașul Severodonețk a fost bombardat de ruși.

Potrivit acestuia, în urma atacului, o pacientă a decedat.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

The head of the Luhansk regional military administration, Sergey Gaidai, reports that #Russian troops shelled a hospital in Severodonetsk.

One woman was killed. pic.twitter.com/wlw8dCmpBM