Atacurile trupelor ruse în Ucraina s-au intensificat marți, 1 martie, în unele regiuni ale Ucrainei.

Potrivit imaginilor apărute în presa locală, spitalul din Harkov a fost bombardat și distrus.

Spitalul a fost lovit în timpul unui atac cu rachete lansat asupra unei zone rezidențiale din oraș, notează Nexta TV.

Informații despre posibile victime nu sunt cunoscute deocamdată.

The destroyed #Kharkiv hospital as a result of a #Russian airstrike. pic.twitter.com/BMMCEszyQX