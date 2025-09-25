Ucraina se pregătește pentru un nou tip de război: mai puțină speranță în sprijinul extern, mai multă încredere în propriile forțe

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 23:42
140 citiri
Ucraina se pregătește pentru un nou tip de război: mai puțină speranță în sprijinul extern, mai multă încredere în propriile forțe
Operatori ucrainei de drone pe frontul din Ucraina/FOTO:X/@ThurmWarUpdates

În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat la Adunarea Generală a ONU și a avut o întâlnire cu Donald Trump la New York, la Kiev se conturează o altă realitate – una în care Ucraina, tot mai conștientă de limitele sprijinului internațional, își adaptează strategia de apărare la un viitor în care va trebui să se bazeze mai mult pe sine.

Potrivit unei analize Reuters, autoritățile ucrainene par să fi înțeles că fereastra pentru obținerea unor sancțiuni suplimentare semnificative din partea SUA la adresa Federației Ruse s-a închis, cel puțin pentru moment. Chiar și întâlnirea cu președintele american Donald Trump, un moment simbolic al vizitei lui Zelenski în Statele Unite, este tratată cu mai multă sobrietate decât în alți ani.

„Este vorba de o diplomație pragmatică, nu de o vizită decisivă,” au explicat oficiali de la Kiev, potrivit Reuters.

Sprijinul american – între realism și așteptări moderate

Deși Zelenski a cerut din nou impunerea unor noi sancțiuni economice americane împotriva Moscovei, așteptările sunt reduse. Potrivit unei surse diplomatice ucrainene citate de Reuters, este puțin probabil ca Trump să își asume o inițiativă de acest tip. Mai ales în lipsa unui consens intern în SUA și în condițiile în care retorica republicană este din ce în ce mai sceptică față de implicarea americană în războiul din Ucraina.

Un fost oficial de rang înalt de la Kiev a sintetizat situația cu un ton amar: „Ar fi foarte frumos dacă oamenii nu ar muri în timpul acestor dansuri diplomatice ritualice dintre Ucraina, SUA și Europa.” În opinia sa, Kievul ar trebui să se concentreze mai degrabă pe consolidarea propriilor capabilități militare decât pe obținerea de noi angajamente politice din partea Occidentului.

De la ofensivă diplomatică la luciditate strategică

La un an și jumătate de la începutul invaziei ruse pe scară largă, Ucraina pare să fi ajuns la un prag de maturizare în raport cu propriile așteptări față de aliați. Dacă la începutul războiului sprijinul occidental era perceput ca fiind esențial nu doar militar, ci și moral, astăzi accentul se mută tot mai clar pe autosuficiență strategică, cu ajutor extern ca supliment, nu ca pilon central.

Zelenski însuși pare să fi înțeles acest viraj. Dacă în trecut vizitele la Washington sau la Bruxelles erau încărcate de emoție și urgență, de această dată tonul este diferit. Nu lipsit de gravitate, dar mai puțin dramatic, mai calculat.

Faptul că Ucraina nu mai mizează pe o soluție diplomatică rapidă nu înseamnă resemnare. Din contră, pare să fie vorba de o recalibrare lucidă a priorităților, în condițiile în care frontul rămâne stabil, dar impredictibil, iar Moscova nu dă semne reale că ar fi pregătită pentru negocieri sincere.

Zelenski rămâne vizibil, prezent în marile foruri internaționale, dar dincolo de tribunele ONU sau întâlnirile bilaterale, esența mesajului său s-a schimbat: lumea să ajute cât poate – dar Ucraina e pregătită să continue lupta, chiar și singură, dacă va fi nevoie.

