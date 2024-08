Pe fondul unui deficit bugetar pentru 2025 și al creșterii dovezilor că Ucraina a sabotat gazoductul Nord Stream, ajutorul german pentru Ucraina se află sub presiune, relatează The New York Times.

Guvernul german este supus unor presiuni din ce în ce mai mari pe plan intern pentru a-și reduce sprijinul pentru Ucraina și pentru a insista mai mult asupra negocierilor în vederea încercării de a pune capăt războiului cu Rusia.

În același timp, cancelarul Olaf Scholz încearcă să calmeze temerile că Berlinul va reduce ajutorul acordat Ucrainei. Miercuri, din Republica Moldova, el a insistat că „Germania nu va înceta să sprijine Ucraina” „atât timp cât va fi necesar” și va rămâne „cel mai mare susținător al Ucrainei în Europa”.

Cu toate acestea, guvernul său de coaliție format din trei partide devine din ce în ce mai nepopular, iar în septembrie vor avea loc alegeri cruciale, în cadrul cărora se așteaptă ca atât partidele de extrema stânga, cât și cele de estremă dreapta să obțină rezultate bune, solicitând încetarea ajutorului militar acordat Kievului.

Principala povară pentru guvern, care poate încetini deciziile fiscale importante, este cerința constituțională de a menține datoria fiscală la cel mult 0,35% din PIB.

Umbra Nord Stream

Dar guvernul se confruntă, de asemenea, cu o posibilă complicație în cazul în care procurorul general va acuza orice oficial ucrainean de responsabilitate pentru subminarea a trei din cele patru conducte de gaze Nord Stream între Rusia și Germania în 2022.

Guvernul german a încercat fără succes să aresteze un scafandru ucrainean care locuia în Polonia, ceea ce a dus la speculații că guvernul polonez, care s-a opus ferm deciziei Germaniei de a construi conductele, ar fi putut fi implicat în eforturile de a le distruge. Aceste suspiciuni au sporit deja tensiunile cu Polonia, cu care Germania are deja relații dificile, și au pus sub semnul întrebării sprijinul fără echivoc al Germaniei pentru Ucraina.

Criticile germane cu privire la „asistența insuficientă în anchetă” din partea autorităților poloneze au fost întâmpinate cu cuvinte dure din partea prim-ministrului polonez Donald Tusk, care a sugerat că „inițiatorii și patronii Nord Stream 1 și Nord Stream 2 ar trebui să își ceară scuze și să tacă”.

Ministrul de finanțe dorește să evite creșterea impozitelor

Dar tensiunile privind finanțarea Ucrainei sunt legate mai ales de bugetul pentru 2025. Ministrul de finanțe Christian Lindner dorește să evite creșterea impozitelor și să reducă bugetul.

Această constrângere pune presiune nu numai asupra ajutorului guvernamental acordat Ucrainei, ci și asupra promisiunii lui Scholz, făcută imediat după începerea războiului, în urmă cu doi ani și jumătate, că Germania își va crește drastic cheltuielile militare.

De atunci, creșterea cheltuielilor militare ale Germaniei a fost acoperită în principal de un fond special de 100 de miliarde de euro în afara bugetului regulat, care se preconizează că se va epuiza până în 2027. Lindner insistă asupra faptului că guvernul nu ar mai trebui să contracteze împrumuturi extrabugetare pentru proiecte speciale, inclusiv pentru creșterea cheltuielilor militare.

Vinerea trecută, coaliția a convenit să reducă ținta de deficit bugetar pentru 2025 de la 17 miliarde euro la 12 miliarde euro, după ce propunerile inițiale au eșuat.

Potrivit ziarului german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ca parte a acestui acord, Lindner a propus înghețarea noului ajutor militar pentru Ucraina până când nevoile bugetare vor fi finanțate integral.

Luna trecută, guvernul a decis să reducă finanțarea pentru Ucraina pentru 2025 de la 7,5 miliarde euro, la 4 miliarde euro, argumentând că deficitul va fi acoperit de veniturile preconizate din activele rusești înghețate din Europa, în conformitate cu un plan convenit de țările G7 la summitul din iunie din Italia.

G7 a convenit să acorde un împrumut de 50 de miliarde de dolari Ucrainei, folosind drept garanție activele rusești înghețate. Împreună cu fondurile furnizate de fiecare țară în parte, a declarat Scholz, această sumă ar fi mai mare decât sprijinul pus la dispoziția Ucrainei până în prezent.

De la invazia la scară largă din 2022, Germania a fost cel mai mare susținător european al luptei Ucrainei împotriva agresiunii ruse. În acest timp, Berlinul a oferit un sprijin de peste 14 miliarde de euro, în principal militar.

Când a fost întrebat despre decizia Ucrainei de a invada Rusia în regiunea Kursk, Scholz a spus că nu a știut despre aceasta în avans și a sugerat că „este o operațiune foarte limitată în ceea ce privește spațiul și probabil și în ceea ce privește timpul”.

