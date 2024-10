Stare de urgență prelungită în Crimeea ocupată de ruși. Peste 1.000 de civili, evacuați după atacul ucrainenilor FOTO/VIDEO

Autorităţile ruse au ordonat marţi, 8 octombrie, evacuarea a peste o mie de civili, în a doua zi de la izbucnirea unui incendiu de proporţii la un important terminal petrolier în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova, incendiu cauzat, potrivit Kievului, de o lovitură a forţelor ucrainene, informează AFP.

”Pentru a garanta securitatea persoanelor care locuiesc în apropierea terminalului (...), a fost efectuată evacuarea temporară a 1.047 de persoane spre centre de găzduire”, a anunţat, pe contul său de Telegram, Igor Tkacenko, primarul oraşului Feodosia unde se află acest terminal petrolier.

Potrivit echipelor de intervenţie ruse, citate de agenţia RIA Novosti, incendiul nu a fost deocamdată stins şi el continuă să se extindă, trei rezervoare de produse petroliere fiind în flăcări.

”Suprafaţa incendiului de la terminalul petrolier s-a extins la 2.500 de metri pătraţi”, a precizat un reprezentant neidentificat al serviciilor de intervenţie pentru RIA Novosti.

Armata ucraineană a afirmat luni că a lovit cu rachete terminalul petrolier din Feodosia, în estul Crimeei, ”cel mai mare” din această peninsulă şi care aprovizionează în special armata rusă, potrivit Kievului.

Video after the strike on the oil depot in Feodosia. The fire is still burning. pic.twitter.com/IyZMLs4zKd