Panică în Rusia. A fost declarată stare de urgență după un atac al ucrainenilor, la graniță VIDEO

Panică în tabăra lui Putin. Rusia a declarat stare de urgență după ce au fost raportate mai multe explozii la granița cu Ucraina.

Potrivit imaginilor care au circulat pe internet, se poate observa un fum care ar ieși dintr-un depozit de muniții. De asemenea, în urma atacurilor, mai multe sate au fost evacuate.

Bombardamentul a avut loc în regiunea Voronej.

💥 An ammunition depot in the #Voronezh region burns brightly and detonates loudly#Ostrogozhsky district of the #Voronezh region of #Russia - secondary detonation of an ammunition depot as a result of a #UAV hit. pic.twitter.com/yq6bxHBrFY