Stare de urgență pe teritoriul Rusiei în urma unui atac ucrainean cu drone. 18 pompieri au fost răniți FOTO/VIDEO

Autorităţile locale ruse au declarat stare de urgenţă în oraşul Proletarsk, în sud-vestul Rusiei, unde un atac cu drone ucrainean a provocat duminică, 18 august, un incendiu la un depozit de carburant şi a făcut cel puţin 18 răniţi în rândul pompierilor, relatează AFP.

Eforturile de stingere a incendiului, care a izbucnit duminică dimineaţă la un sit industrial din regiunea Rostov, au continuat luni, a anunţat administraţia districtului Proletarsk pe Telegram.

Starea de urgenţă a fost instituită la miezul nopţii (21:00 GMT duminică), a adăugat ea.

Russian oil depot in Proletarsk, Rostov region, was targeted by drones tonight. 360km from the frontline. pic.twitter.com/UZyRIYaWAK