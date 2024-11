Momentul când un steag ”plantat” de sabotori la granița dintre Rusia și Ucraina este distrus de o dronă: ”O altă încercare nereușită a inamicului de a-și impune 'victoriile'” VIDEO

La o zi după ce pe rețelele de socializare a fost postate videoclipuri care arătau că rușii ”plantează” steaguri într-o zonă gri din apropierea graniței cu Rusia și Belarus, în regiunea Cernihiv a Ucrainei, Serviciul de grăniceri a publicat un alt video în care arată cum un astfel de steag a fost distrus de o dronă.

„Serviciul de informații a indicat că gruparea rusă de sabotaj și recunoaștere a părăsit zona chiar înainte de eliminarea steagurilor, fără a îndrăzni să ia măsuri suplimentare”, a scris serviciul de grăniceri al Ucrainei într-un comunicat care însoțește videoclipul, potrivit Kyiv Independent.

„Aceasta este o altă încercare nereușită a inamicului de a-și impune 'victoriile' și nimic mai mult decât un truc psihologic care nu are sens militar”, a mai transmis sursa citată.

RuAF withdrew from three settlements in Chernihiv Oblast, and the flag was taken down by an FPV drone.

