Steagul Ucrainei flutură rupt pe Azovstal, oțelăria pe care rușii nu reușesc să o cucerească VIDEO

Steagul Ucrainei flutură pe oțelăria Azovstal în ciuda atacurilor continuue ale armatei ruse. Imagini cu drapelul rupt au fost publicate pe rețelele sociale.

”Steagul #ucrainean peste uzina #Azovstal asediată din #Mariupol”, este mesajul care însoțește scurtul video, postat pe Twitter Nexta.

Cel puţin 100 de civili rămân blocaţi în oţelăria Azovstal aflată sub atacurile forţelor ruse din oraşul Mariupol, din sudul Ucrainei, a declarat marţi, 10 mai, un consilier al primarului oraşului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Oleksandr Motuzyanyk, a declarat luni, 9 mai, că forţele ruseşti continuă ofensiva asupra uzinei Azovstal din Mariupol, folosind tancuri şi artilerie.

#Ukrainian flag over the besieged #Azovstal plant in #Mariupol. pic.twitter.com/9llEzZLkyP