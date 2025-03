Emisarul lui Trump confirmă că porturile de la Marea Neagră sunt o parte din cerințele lui Putin ca să încheie războiul cu Ucraina

Administrația Trump intensifică negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, iar emisarul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a dezvăluit într-un interviu pentru CBS că unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor cu Rusia este „accesul” acesteia la porturile de la Marea Neagră.

Deși Witkoff nu a precizat explicit în ce ar consta acest acces, analiza declarațiilor sale sugerează că Moscova ar putea cere un statut special sau chiar control asupra portului Odesa, unul dintre ultimele bastioane ale Ucrainei rămase neocupate după ofensiva rusă în sudul țării, arată Antena 3 CNN.

Witkoff, care a purtat discuții directe cu Vladimir Putin, susține că progresul este vizibil față de momentul dinaintea învestirii lui Donald Trump.

„Am făcut mult progrese în acea întâlnire, a fost o întâlnire care putea să dureze patru ore, dar a fost, cu siguranță, în jur de trei. Am discutat multe aspecte specifice și aș vrea să accentuez cât de mare era prăpastia între Rusia și Ucraina înainte de învestirea (lui Trump – n. red.) și unde suntem acum. Am redus din problemele dintre cele două părți, am făcut progrese și, în opinia mea, această întâlnire le evidențiază”, a declarat el.

Regiuni cu condiții speciale

În ceea ce privește termenii unui posibil armistițiu, emisarul american a subliniat complexitatea situației, menționând că sunt multe aspecte tehnice care trebuie rezolvate. „Ei bine, ce vreau să spun este că un armistițiu presupune cum să facem ca soldații să nu mai lupte pe o graniță de 2.000 de kilometri. Și asta nu include o parte principală a confruntării, care este Kursk. Acolo avem condiții de luptă diferite. Trebuie să discutăm lucrurile astea. Avem regiuni despre care știm că rușii se concentrează pe ele. Avem un reactor nuclear care furnizează destul de multă electricitate Ucrainei. Trebuie să rezolvăm și chestiunea asta”.

Totodată, Witkoff a făcut referire la importanța accesului la porturile de la Marea Neagră în cadrul negocierilor, semnalând existența unui „potențial acord” pe această temă.

„Avem accesul la porturi – avem un potențial acord pentru Marea Neagră... Sunt pur și simplu atât de multe elemente pentru implementarea unui armistițiu aici și uneori o compar cu Gaza. Gaza este un spațiu finit, definit prin comparație cu Ucraina și Rusia. Avem o situație mult mai complicată și, totuși, nimeni nu se pune de-a curmezișul. Ceea ce fac ei este să se ralieze acestei poziții, toată lumea e angajată, toți cei implicați, inclusiv europenii, să facă tot ce pot pentru a ajunge la un rezultat de succes”.

Obiectivele Moscovei: control total asupra Mării Negre

Planurile geopolitice ale Rusiei vizează de ani de zile transformarea Ucrainei într-un stat dependent de Kremlin, iar controlul asupra porturilor de la Marea Neagră este esențial în această strategie. Proiectul „Novorossiya” – un concept istoric rusesc – presupune ocuparea întregului sud al Ucrainei, eliminând astfel orice acces maritim al Kievului și punând NATO în fața unei amenințări directe la granița României.

Odesa este vitală pentru economia ucraineană, fiind principala poartă de export a cerealelor și un nod strategic pentru transporturile energetice. Înainte de război, un oleoduct de 2.500 de kilometri lega orașul rus Togliatti de Odesa, transportând anual 2,5 milioane de tone de amoniac. Blocarea acestui flux comercial este doar unul dintre efectele majore ale conflictului asupra economiei Ucrainei.

