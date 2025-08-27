Trimisul special al SUA se întâlnește cu ucrainenii săptămâna aceasta. Steve Witkoff susține că discuţiile cu ruşii continuă „în fiecare zi”

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marți, 26 august, că se va întâlni cu reprezentanți ai Ucrainei la New York în această săptămână, afirmând că Washingtonul continuă totodată discuțiile cu Rusia, în contextul în care Statele Unite caută să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Reuters.

Witkoff e de părere că Putin vrea să pună capăt conflictului din Ucraina.

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Așadar, mă voi întâlni cu ei săptămâna aceasta la New York, iar acesta este un semnal important. Discutăm cu rușii în fiecare zi”, a declarat Witkoff în emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News.

Witkoff a declarat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin dorește să pună capăt războiului.

„Cred că el (Putin) a făcut un efort de bună-credință pentru a se angaja (în negocieri). Cu siguranță a făcut acest lucru la summitul din Alaska. Dar este un conflict foarte complicat”, a spus Witkoff.

Președintele Donald Trump a organizat o întâlnire cu Putin în Alaska la 15 august și o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu liderii NATO și europeni, la Casa Albă, pe 18 august.

După aceste întâlniri, Trump a declarat că Zelenski și Putin vor avea o întâlnire bilaterală înaintea unei întâlniri trilaterale la care va participa și el. Zelenski atrage însă atenția că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica o întâlnire între el și Putin, în timp ce Rusia susține că agenda pentru o astfel de întâlnire nu este încă pregătită.

„Cred că vom ajunge să asistăm la o întâlnire bilaterală”, a declarat Witkoff, optimist. „Părerea mea personală este că președintele va fi necesar la masa negocierilor pentru a încheia un acord”, a adăugat el referindu-se la șeful Casei Albe.

Când și-a preluat funcția în ianuarie, Donald Trump a promis, așa cum făcuse și în campanie, că va pune capăt rapid războiului Rusiei în Ucraina, care a început în 2022, dar nu a reușit încă să atingă acest obiectiv.

Trump i-a spus lui Zelenski că Washingtonul va contribui la garantarea securității Ucrainei în cazul unui acord. Trump a reînnoit, de asemenea, vineri, amenințarea de a impune sancțiuni Rusiei dacă nu se înregistrează progrese în direcția unei soluționări pașnice cu Ucraina în două săptămâni.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a declarat că „schimbul de teritorii” și modificările teritoriale vor fi cruciale pentru orice soluție. Ucraina se opune ideii de a recunoaște legal orice teritoriu ucrainean ca fiind cedat Rusiei, dar a recunoscut tacit că va trebui, aproape sigur, să accepte unele pierderi teritoriale de facto.

