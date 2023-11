Stocul de arme extrem de periculoase pe care Rusia îl reface înaintea iernii: "Nu a mai folosit astfel de dispozitive de două luni"

Ministerul britanic al Apărării (MoD) a amintit în ultima sa actualizare a informaţiilor legate de frontul din Ucraina despre problema stocurilor de arme ale Rusiei.

Rusia nu şi-a mai folosit rachetele de croazieră lansate din aer de flota sa de bombardiere grele de aproape două luni, ceea ce i-a permis probabil să acumuleze un stoc substanţial de astfel de arme înaintea iernii, arată Mod.

Este foarte probabil ca Rusia să folosească aceste rachete dacă va repeta efortul de anul trecut de a distruge infrastructura naţională critică a Ucrainei pe perioada iernii, arată evaluarea serviciilor de informaţii ale Ministerului britanic al Apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 November 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/u5M50Sfnzr

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aFWIQWgLoL