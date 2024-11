Stocul de arme al Rusiei din epoca sovietică se va epuiza până la sfârșitul lui 2025. Putin ar putea începe negocierile la începutul anului viitor

Stocul de arme al Rusiei din epoca sovietică se va epuiza până la sfârșitul anului 2025, astfel că președintele rus Vladimir Putin ar putea începe negocierile la începutul anului viitor, dar războiul va mai dura cel puțin un an, cu intensificarea atacurilor rusești, dacă discuțiile nu vor decurge așa cum dorește liderul de la Kremlin, scrie jurnalistul britanic Peter Pomeranțev, profesor la Institutul de Afaceri Globale de la London School of Economics, într-un articol pentru The Guardian.

Autorul notează că, în ciuda faptului că alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA dă multe speranțe că acesta va putea pune capăt celui mai mare război din Europa de la Al Doilea Război Mondial, în practică, nimeni de la Moscova nu se grăbește să ajungă la un acord.

Strategia lui Putin

„Putin simte că este învingător pe câmpul de luptă. Economia începe să transpire - prețurile alimentelor cresc cu 9% în fiecare lună; ratele dobânzilor sunt de peste 20% - dar nu este încă o criză. Armele Rusiei din era sovietică se vor epuiza până la sfârșitul anului 2025. Astfel, Putin poate începe negocierile la începutul anului viitor, dar poate continua să lupte până la finalul acestora, intensificând atacurile asupra civililor ori de câte ori discuțiile nu merg cum vrea el”, scrie autorul.

Trump, la rândul său, a promis să pună capăt războiului și nu este clar cum va negocia în stilul lui Putin. Rusia a cerut întotdeauna o Ucraină demilitarizată sub controlul politic de facto al Kremlinului și există persoane în cercul restrâns al lui Trump care ar putea fi de acord cu acest lucru, mai ales dacă Rusia își rupe relațiile militare cu China. Dar va renunța Putin la parteneriatul său strategic cu Xi pentru o Americă instabilă? La urma urmei, chiar și sacrificarea contactelor cu Teheranul ar putea fi o afacere proastă pentru Moscova.

Expertul sugerează că Putin însuși a văzut o versiune a propriei sale cleptocrații în Trump și anturajul său și ar putea prezenta propriile sale propuneri.

La rândul său, Ucraina i-a prezentat deja propunerile lui Trump, dar indiferent dacă luptele încetează anul acesta sau nu, suveranitatea Ucrainei depinde de înarmarea sa până în dinți pentru cel puțin următorii doi ani, spune Jack Watling, de la Royal United Services Institute din Londra. El adaugă că acest lucru va fi dificil fără artileria și sprijinul logistic american.

Trump va putea purta discuții de pace serioase doar cu UE și Regatul Unit

Pomeranțsev subliniază că Trump va putea purta discuții de pace serioase doar cu participarea UE și a Regatului Unit.

„Noi suntem cei care putem oferi ceva interesant. Stimulente comerciale pentru America. Mai multe cheltuieli pentru NATO. Presiuni sporite asupra Iranului. Trupe de „menținere a păcii” pe teren în Ucraina. Asistență în viitoarele confruntări economice ale SUA cu China. Dacă UE și Marea Britanie confiscă active ale statului rus în valoare de 300 de miliarde de dolari, putem atrage fonduri serioase. Trump nu mai trebuie să cheltuiască bani pe Ucraina - putem cumpăra arme. America ar putea chiar să profite prin asigurarea păcii în Europa. Trump ar putea dovedi că detractorii săi se înșeală prin relansarea celor mai tradiționale alianțe ale Americii - toate acestea punând „America pe primul loc”, sugerează analistul.

Pomeranțev adaugă că sunt mulți în SUA care doresc izolaționism. Cu toate acestea, ei recunosc că America este dependentă de lanțurile de aprovizionare și nu poate produce totul pe cont propriu. În același timp, ei simt că nu mai dețin controlul, deoarece China și Rusia le pot dicta tot mai mult condițiile.

„Acestea sunt principalele preocupări pe care aliații tradiționali ai Americii ar trebui să le aibă în vedere atunci când „negociază” cu America. Și acest lucru este ceea ce Trump ar trebui să demonstreze - că urmează apelurile alegătorilor săi”, conchide el.

