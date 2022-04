Curățenie ca-n palmă. Cum arată acum strada din Bucea pe care o coloană de tancuri a fost nimicită de drone Bayraktar

În plin război, locuitorii din Bucea au reușit să elibereze o stradă unde zeci de maşini militare ruse, printre care şi numeroase tancuri, au fost distruse în urma unui atac cu drone Bayraktar.

Este vorba despre strada Gării din oraşul Bucea, devenită celebră în urmă cu mai bine de trei săptămâni după ce imaginile cutremurătoare cu tancuri nimicite au făcut înconjurul lumii.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Tancurile, cisternele cu combustibil şi camioanele cu muniţie au fost complet distruse, iar, în urma exploziilor, bucăţi din ele au fost aruncate la zeci de metri distanţă.

Potrivit unei fotografii postata pe Twitter de Illia Ponomarenko, strada a fost curățată complet. Nici urmă de tancuri distruse.

How it stared and how it’s going in Bucha now: pic.twitter.com/zH7OcRYso0