Strategia neașteptată a lui Trump împotriva lui Putin: Noua ”putere de foc” a Ucrainei care va îngenunchea Rusia

Donald Trump, care anterior a susținut că Zelenski nu „deține cărțile” pentru o victorie militară, își pierde din ce în ce mai mult răbdarea cu Vladimir Putin, iar propunerea sa de a schimba direcția de război în Ucraina marchează o schimbare semnificativă a poziției sale. Strategia sa neașteptată include ”trecerea la ofensivă” a Ucrainei contra Rusiei, iar SUA ar fi dispuse să ofere Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Asta ar însemna că noua ”putere de foc” a Ucrainei, confirmată de Secretarul de Război, Pete Hegseth la Bruxelles, va îngenunchea Rusia.

În plus, Trump plănuiește un fond destinat victoriei Ucrainei, prin care armele din Ucraina să fie finanțate de noi tarife vamale impuse Chinei, potrivit The Telegraph.

Președintele SUA i-a cerut lui Scott Bessent, secretarul său al Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri. Limbajul său a fost imitat de Pete Hegseth, secretarul american al apărării, care a declarat la o întâlnire a omologilor NATO că SUA sunt pregătite să sprijine Kievul „în moduri pe care numai Statele Unite le pot face” în cazul în care Rusia va continua să evite discuțiile de pace.

Discuțiile de la Bruxelles s-au concentrat pe potențiala livrare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune și pe finanțarea rezistenței armate a Ucrainei pentru un al cincilea an.

„Președintele Trump ne-a instruit pe ambasador și pe mine să le spunem aliaților noștri europeni că suntem de acord dacă vom numi acest lucru un ”tarif petrolier rusesc” pentru China sau un ”tariful victorios ucrainean” pentru China”, a declarat miercuri Bessent reporterilor la Washington.

„Dar aliații noștri ucraineni sau europeni trebuie să fie dispuși să urmeze exemplul. Vom răspunde dacă partenerii noștri europeni ni se vor alătura.” Strategia ar introduce o taxă de 500% asupra importurilor din China, banii generați fiind folosiți pentru arme pentru armata ucraineană.

Planul este conceput pentru a pune presiune economică maximă asupra lui Putin, a cărui mașinărie de război se bazează pe sprijinul chinez, pentru a veni la masa negocierilor cu Trump și Zelenski. Surse diplomatice din Washington au declarat că ideea de a sancționa China pentru achizițiile sale de petrol rusesc s-a confruntat anterior cu obstacole din partea guvernelor europene.

Dacă războiul nu se încheie, SUA trec la acțiune

Beijingul a fost etichetat drept un „facilitator decisiv” al războiului Rusiei de către națiunile NATO, dar multe dintre statele membre ale alianței, inclusiv Marea Britanie, au refuzat să-l eticheteze drept dușman.

Denys Shmyhal, ministrul apărării al Ucrainei, le-a spus miercuri aliaților că Ucraina va avea nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru a finanța încă un an de rezistență armată în 2026. Discuțiile de la sediul NATO, co-prezidate de Marea Britanie, s-au concentrat pe modul de a strânge jumătate din această sumă, despre care Shmyhal a spus că va trebui să provină de la susținătorii Kievului.

O a doua „problemă importantă” a fost donațiile de „rachete cu rază lungă de acțiune, pe care partenerii noștri le au. Numele acestor rachete, toată lumea știe, absolut, pe scară largă”, a adăugat Shmyhal. Transporturile de rachete Tomahawk sunt așteptate să fie în fruntea agendei atunci când Zelenski și Trump vor avea discuții la sfârșitul săptămânii.

Întrebat despre apelul dlui Zelenski pentru rachete Tomahawk, Trump a declarat miercuri că ia în considerare „alte opțiuni”. „Vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință, dar ei ar dori să treacă la ofensivă și va trebui să luăm o decizie”, a declarat el reporterilor din Biroul Oval.

Surse europene NATO au declarat că susțin această mișcare, care ar oferi Ucrainei o capacitate mai mare de a ataca ținte rusești aflate în spatele liniei frontului, dar recunosc că decizia se află exclusiv în mâinile președintelui SUA.

Fără a numi arma, Hegseth a semnalat că Washingtonul este gata să ofere „puterea de foc” necesară Ucrainei pentru a obține „pace prin putere”. „Dacă am învățat ceva sub președintele Trump, este aplicarea activă a păcii prin putere. Obții pace atunci când ești puternic, nu când folosești cuvinte dure sau dai din deget. O obții atunci când ai capacități puternice și reale pe care adversarii le respectă”, a spus el.

Hegseth a adăugat ulterior: „Acum, dacă acest război nu se încheie, dacă nu există o cale către pace pe termen scurt, atunci Statele Unite, împreună cu aliații noștri, vor lua măsurile necesare pentru a impune Rusiei costuri pentru agresiunea sa continuă. Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să ne aducă contribuția în moduri pe care numai Statele Unite le pot face”.

