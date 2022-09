Lovitură pentru Zelenski. Ar putea pierde ajutorul financiar al americanilor

America a susținut puternic Ucraina încă din primele zile ale războiului. Zeci de miliarde de dolari au fost aprobate de Congresul SUA sub formă de asistenţă militară, economică şi umanitară pentru ucraineni.

După mai bine de 200 de zile de război, însă, mai multe grupuri conservatoare influente din Statele Unite au început să facă presiuni puternice pe lângă membrii Congresului pentru a se opune suplimentării ajutorului pentru Ucraina. Asta în condițiie în care Casa Albă a anunțat recent că va solicita o sumă suplimentară de 13,7 miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina în perioada octombrie-decembrie 2022.

Imediat după anunțul de săptămâna trecută al Casei Albe, grupuri conservatoare influente, între care Heritage Action și Concerned Veterans for America, au cerut congresmanilor să respingă cererea pentru ajutor suplimentar, scrie g4media.ro.

„Aceste cereri de finanțare ignoră preocupările poporului american, iar președintele Biden refuză să răspundă la întrebările de bază privind responsabilitatea fiscală și oportunitatea cererilor sale de finanțare”, a declarat Jessica Anderson, directorul executiv al Heritage Action. „Sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina merită o dezbatere deschisă și sinceră fără ca conducerea liberală a Congresului să folosească finanțarea guvernului SUA ca vehicul pentru prioritățile Washingtonului.”

Russ Vought, președintele Center for Renewing America și fost director al Office of Management and Budget, a criticat și el cererea de ajutor suplimentar.

„Poporul american s-a săturat de consensul politicii neoconservatoare care cere ca miliarde din dolari din banii contribuabililor să fie cheltuiți pentru a apăra integritatea granițelor Ucrainei atunci când nu pot fi găsite resursele și administrația pentru a le rezolva pe ale noastre. Acest nou pachet va prelungi o luptă căreia îi lipsește o influență americană, permițând aliaților regionali să se sustragă încă o dată de la responsabilitățile de securitate”, a spus Vought, potrivit sursei citate.

Unii politicieni republicani au promis deja că nu vor susține ultima cerere de ajutor pentru Ucraina venită din partea Administrației Biden.

Pentru Ucraina, suspendarea ajutorului american ar fi o lovitură puternică. Armata lui Zelenski a obținut în ultimele zile o serie de victorii teritoriale, recâștigând, potrivit șefului statului, aproape 8.000 de kilometri pătrați. Pentru a continua contraofensiva începută, armata ucraineană are nevoie permanentă de fonduri și de armament.