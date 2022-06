SUA vor aloca o nouă tranșă de 7,5 miliarde de dolari Ucrainei. Ajutorul e menit să sprijine efoturile acestei țări de a face față războiului împotriva Rusiei, a precizat ambasadoarea SUA la Kiev, Bridget Brink, într-o postare pe twitter.

Precizarea vine după ce diplomatul american s-a întâlnit cu premierul Ucrainei, Denys Shmyhal.

Looking forward to working with @Denys_Shmyhal to help Ukraine defend itself against Russia's aggression and bolster Ukraine’s resilience and recovery. With $7.5 billion in direct budget support on the way, we are committed to ensuring Ukraine stays strong. pic.twitter.com/paLGElbYtS