SUA bagă în nisip mașina de război a lui Putin: Lovitură intensă a lui Trump contra Rusiei, pe care nici Biden nu a dat-o

Trump a lovit Rusia cu sancțiuni, pe care nici Biden nu le-a aplicat FOTO: Hepta

Într-o turnură neașteptată, Statele Unite bagă în nisip mașina de război a lui Vladimir Putin. Chiar și după standardele sale, ultima schimbare de situație a lui Donald Trump privind Ucraina a fost rapidă. Președintele american a dat o lovitură intensă contra Rusiei, pe care nici Joe Biden nu a dat-o, sancționând cele mai mari două companii petroliere de la Moscova.

Săptămâna trecută, Trump a început săptămâna trecută promovând un summit cu Vladimir Putin pentru a discuta un armistițiu în războiul Rusiei. Până la final, a anulat summitul și a înăsprit măsurile SUA privind economia Rusiei pentru prima dată în al doilea său mandat, făcând un pas la care administrația Biden se opusese întotdeauna: impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, potrivit Financial Times.

Combinate cu restricții suplimentare ale UE asupra energiei rusești, acestea constituie o lovitură puternică pentru economia de război a Moscovei.

Răbdarea lui Trump cu Putin s-a epuizat din nou după ce Kremlinul a respins apelurile SUA pentru un armistițiu de-a lungul frontului actual, la câteva zile după ce cei doi lideri au vorbit la telefon. Președintele SUA a răspuns de data aceasta cu o schimbare semnificativă în eforturile sale de a-l aduce pe președintele rus la masa negocierilor.

Administrația sa, la fel ca cea precedentă, se temea că vizarea exportatorilor de petrol ruși ar putea provoca o creștere dăunătoare a prețurilor. O recentă moderare a prețurilor globale și speranțele că producătorii din Golf pe care Trump i-a curtat ar fi pregătiți să producă mai mult par să fi dat Casei Albe încrederea de a acționa.

Împreună cu al treilea și al patrulea cel mai mare producător al Rusiei, Gazprom Neft și Surgutneftegaz, vizate în ultimele zile ale mandatului lui Biden la Casa Albă, SUA au inclus acum pe lista neagră primele patru companii petroliere ale Rusiei, reprezentând aproximativ patru cincimi din exporturile sale de petrol.

Măsurile vor reduce veniturile dintr-un sector care contribuie cu aproximativ o treime la bugetul de stat al Rusiei. Amploarea va depinde parțial de modul în care reacționează cei mai mari clienți ai săi de petrol, China și India, și de cât de eficient pot fi aplicate sancțiunile împotriva eforturilor Rusiei de a le evita folosind rețeaua de companii-paravan, petroliere și asigurători din umbră pe care a construit-o pentru a încerca să ocolească plafonul prețului petrolului impus în 2022.

India și China reduc importurile de petrol din Rusia

Dar amenințarea de a pierde accesul la sistemul financiar bazat pe dolari prin orice legătură cu entități sancționate de SUA este un factor descurajator puternic. Cele mai mari rafinării din India și China au analizat la sfârșitul săptămânii trecute reducerea importurilor de petrol rusesc.

Președintele SUA și-a retras insistența anterioară conform căreia țările UE trebuie să își înceteze propriile importuri de petrol rusesc înainte ca Washingtonul să acționeze. Însă, joi, UE a impus sancțiuni energetice suplimentare, înăsprind interdicția asupra tranzacțiilor efectuate de Rosneft și Gazprom Neft și interzicând importurile de gaze naturale lichefiate rusești până în ianuarie 2027. De asemenea, aceasta vizează încă 117 petroliere din flota din umbră a Rusiei.

Este regretabil faptul că opoziția belgiană a întârziat aprobarea de către UE a unei inițiative separate - un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru „reparații” garantat cu active rusești înghețate - care ar fi creat o dublă lovitură pentru Moscova. Liderii UE trebuie să găsească o modalitate de a face acest lucru până în decembrie, altfel intensificarea sancțiunilor va fi lipsită de sens.

Noile măsuri economice nu vor schimba peste noapte calculele lui Putin. Președintele Rusiei a fost pregătit să provoace daune profunde perspectivelor economice ale țării sale în urmărirea unui război pe care îl consideră esențial pentru securitatea țării sale și pentru propria sa moștenire.

Totuși, sancțiunile sunt pe nedrept calificate de critici ca fiind ineficiente, deoarece până acum nu au reușit să prăbușească economia Rusiei sau să oprească războiul. Impactul lor cumulativ începe să se vadă prin stagnarea creșterii economice a Rusiei, inflația persistentă și deteriorarea situației fiscale. Într-un război de uzură, orice pas care aruncă mai mult nisip în angrenajele mașinii de război a unui adversar merită.

Președintele Rusiei a fost convins că forțele sale ar putea oricând să reziste mai mult decât cele ale Ucrainei. Dacă UE își poate respecta angajamentul de a înlocui finanțarea SUA, iar Casa Albă a lui Trump își menține ferm noile sancțiuni, costurile pentru Moscova vor deveni mult mai mari.

