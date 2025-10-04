Blocaj bugetar în SUA: incertitudine în jurul livrărilor de armament către Ucraina

Primul „shutdown” federal din ultimii aproape șapte ani în Statele Unite riscă să întârzie livrările de armament american către Ucraina, în contextul în care instituțiile-cheie ale guvernului de la Washington și-au suspendat parțial activitatea, iar discuțiile privind viitoarele pachete de sprijin militar au fost puse în așteptare. Informațiile au fost confirmate de The Telegraph, care citează surse apropiate negocierilor dintre autoritățile ucrainene și cele americane.

Situația survine într-un moment sensibil pentru Kiev, care continuă să facă față unor atacuri rusești intense, cu un nivel de agresivitate tot mai ridicat. Reprezentanți ai guvernului ucrainean au avertizat că blocajul bugetar riscă să afecteze nu doar livrările curente, ci mai ales planurile de cooperare pe termen mediu și lung, aflate în curs de negociere cu Pentagonul, Departamentul de Stat și Casa Albă.

Potrivit surselor The Telegraph, o delegație ucraineană s-a aflat la Washington la sfârșitul lunii septembrie, unde urma să discute o posibilă colaborare tehnologică în domeniul dronelor — un sector în care Ucraina a acumulat o experiență relevantă în condiții de război. În schimbul transferului de tehnologie, Kievul ar fi urmat să primească plăți de tip royalty din partea SUA. Negocierile au fost însă suspendate odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de blocaj administrativ.

„Toate proiectele aflate în fază de discuție sunt afectate“

„Toate proiectele aflate în fază de discuție sunt afectate. Timpul se pierde, iar accesul la oficiali ai administrației americane este întrerupt”, a declarat un oficial ucrainean sub protecția anonimatului. Alte delegații ucrainene care urmau să sosească în Statele Unite în următoarele săptămâni își reevaluează planurile.

Shutdown-ul a intrat în vigoare la miezul nopții dintre 30 septembrie și 1 octombrie, după ce Congresul SUA nu a reușit să adopte un buget federal. În astfel de situații, sute de mii de angajați guvernamentali sunt trimiși în concediu fără plată, cu excepția personalului esențial — precum forțele armate, poliția federală sau serviciile medicale. Conform unor estimări, fiecare săptămână de blocaj poate genera pierderi de aproximativ 15 miliarde de dolari pentru economia americană.

Contextul este cu atât mai delicat cu cât, recent, președintele Donald Trump a dat semnale de reașezare a poziției sale privind Ucraina, susținând că Kievul are potențialul de a-și recăpăta integral teritoriile ocupate și calificând armata rusă drept „un tigru de hârtie”. Luna trecută, administrația americană a aprobat un pachet de sprijin militar de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina, primul după revenirea lui Trump la Casa Albă — pachet finanțat în bună parte din contribuțiile statelor NATO. Nu este clar, în acest moment, dacă actualul blocaj afectează sau nu și implementarea acestui pachet.

Analiștii politici subliniază că suspendarea contactelor directe între oficialii americani și cei ucraineni riscă să fragilizeze reluarea cooperării strategice dintre cele două țări, într-un moment în care Rusia își intensifică presiunile asupra frontului estic și adoptă o retorică tot mai agresivă la adresa Occidentului.

„Asistăm la o fază extrem de agresivă a războiului dus de Rusia“

„Asistăm la o fază extrem de agresivă a războiului dus de Rusia, iar Ucraina are nevoie de livrări constante de armament modern pentru a face față. În condițiile în care atât Ucraina, cât și Europa depind în mare parte de sprijinul militar american, acest blocaj bugetar transmite un semnal periculos — unul care poate slăbi percepția de predictibilitate și angajament a SUA față de partenerii săi strategici”, a declarat Iurii Boieciko, director executiv al organizației Hope for Ukraine.

Pe fondul acestor tensiuni, Congresul american a fost sesizat și cu un nou proiect de lege — inițiat de senatorul republican John Kennedy — prin care se propune, din nou, confiscarea activelor ruse înghețate în SUA și transferul lor către Ucraina.

Pentru Kiev, continuitatea sprijinului militar din partea Washingtonului rămâne o chestiune de supraviețuire strategică. Dar, în lipsa unui acord bugetar în Congres, rămâne incert dacă Statele Unite vor reuși să evite sincopele care ar putea influența negativ nu doar câmpul de luptă, ci și încrederea în viitoarele angajamente de securitate ale Washingtonului în regiune.

