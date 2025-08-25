De ce blocarea rachetelor ATACMS de către Trump nu mai reprezintă o lovitură atât de dură pentru Ucraina?

Decizia administrației Trump de a impune restricții asupra utilizării rachetelor americane cu rază lungă de acțiune de către Ucraina a fost, inițial, percepută ca o lovitură serioasă pentru capacitățile militare ale Kievului. Însă, pe măsură ce realitatea de pe teren s-a adaptat, iar Ucraina a accelerat dezvoltarea propriei industrii de apărare, efectul acestei interdicții pare mult mai nuanțat, scrie The Telegram.

La începutul anului, echipa de negociere a lui Donald Trump a pus în mișcare un mecanism menit să elimine orice incident care ar fi putut deraia tentativele de dialog cu Moscova: interzicerea atacurilor ucrainene în interiorul Rusiei folosind rachete ATACMS furnizate de SUA, dar și restricționarea utilizării rachetelor britanice Storm Shadow, dependente de date de țintire americane. Scopul era limpede – evitarea unei reacții disproporționate a Kremlinului care ar fi putut complica tentativele de mediere ale Washingtonului.

Impactul real – mai degrabă simbolic decât strategic

Aceste lovituri în adâncimea teritoriului rus, deși au avut un rol important în menținerea moralului ucrainean, nu au schimbat radical dinamica frontului. Atunci când Joe Biden a ridicat temporar restricțiile, la sfârșitul lui 2024, Rusia mutase deja o mare parte din infrastructura militară în afara razei de acțiune a rachetelor ATACMS (aproximativ 300 km).

Chiar și așa, rachetele nu au fost inutile. Potrivit amiralului Rob Bauer, oficial NATO de rang înalt, ATACMS au reușit să lovească „în mod serios” mai multe fabrici de armament și depozite de muniții din Rusia. Capacitatea lor de penetrare și viteza au permis lovirea unor obiective subterane altminteri inaccesibile.

Totuși, problema a fost mereu una de scară. Statele Unite au furnizat Ucrainei aproximativ 500 de rachete ATACMS, însă când restricțiile au fost ridicate, mai rămăseseră doar în jur de 50. Stocul de Storm Shadow era și mai redus, iar Londra și Washingtonul au transmis clar că noi livrări sunt improbabile – din motive logistice și strategice: rezervele erau deja limitate, iar tensiunile din Orientul Mijlociu și Pacific necesitau redistribuirea capacităților.

Apărarea rusă s-a adaptat, Ucraina la fel

Avansul apărării antiaeriene ruse – cu sisteme precum S-400 și Pantsir S1 – a diminuat eficiența raidurilor în adâncimea teritoriului rus. Chiar dacă propaganda de la Kremlin exagerează frecvent rata interceptărilor, mai mulți analiști OSINT (open source intelligence) au confirmat resturi de Storm Shadow în regiunile vizate, inclusiv în Bryansk, la începutul acestui an.

Cu sau fără permisiunea formală de a folosi rachetele occidentale pentru ținte din Rusia, Ucraina nu a stat pe loc. Dimpotrivă. A compensat prin extinderea arsenalului de drone – unele cu rază lungă – care au lovit repetat rafinării, depozite de combustibil și infrastructură logistică rusă. Aceste atacuri au provocat pierderi economice substanțiale, dar și o creștere bruscă a prețului la benzină în unele regiuni ale Federației.

Anders Puck Nielsen, analist militar la Academia Daneză de Apărare, rezumă: „Ucraina a intensificat atacurile în Rusia. Interdicția asupra ATACMS nu pare să fi fost un obstacol real.” În plus, subliniază el, administrația Trump tinde să își supraestimeze influența asupra Kievului.

Viitorul războiului: autonomie și adaptare

Discuțiile recente între Trump și Zelenski, relatate de Financial Times, indică ambiguitatea din spatele deciziilor de sprijin: întrebat dacă ar putea lovi ținte până la Sankt Petersburg, Zelenski ar fi replicat sec: „Putem, dacă ne dați armele.” Declarație care reflectă o realitate dureroasă: sprijinul american rămâne fluctuant și uneori contradictoriu.

Însă Ucraina pare să fi înțeles lecția. În paralel cu utilizarea dronelor, Kievul a accelerat producția internă de rachete de croazieră, precum modelul Flamingo – așteptat pe front până la sfârșitul anului. Potrivit surselor locale, ar avea o rază de acțiune de 3.000 km, suficient pentru a lovi adânc în teritoriul rus fără a depinde de aprobări externe.

Racheta nu egalează Storm Shadow sau ATACMS ca viteză, dar promite autonomie și capacitate de reacție – două elemente esențiale într-un război de uzură, în care susținerea aliaților poate deveni volatilă.

Dacă Trump va decide, din calcul sau impuls, să ridice din nou restricțiile – sau chiar să trimită rachete Tomahawk cu rază de 2.500 km – Ucraina le va folosi. Dar între timp, Kievul își scrie propriul scenariu de reziliență: mai puțin dependent de Washington, mai inovator, mai adaptat la un conflict care nu pare să se încheie prin negocieri impuse, ci prin uzură strategică.

