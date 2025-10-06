SUA dezvăluie un secret al lui Putin: Mișcarea dramatică a Rusiei, care a atras o altă țară în războiul din Ucraina

Autor: George Titus Albulescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 02:43
110 citiri
SUA dezvăluie un secret al lui Putin: Mișcarea dramatică a Rusiei, care a atras o altă țară în războiul din Ucraina
Administrația Trump dezvăluie că Putin folosește militari din Cuba pe front FOTO: Hepta

Războiul ”fără sfârșit” al Kremlinului din țara vecină continuă în ciuda pierderilor de un milion de soldați ai armatei roșii și a neîndeplinirii obiectivelor dictatorului. Statele Unite dezvăluie un secret al lui Vladimir Putin: Rusia face o mișcare dramatică pe front, unde a atras o altă țară în Ucraina. Departamentul de Stat de la Washington a anunțat că până la 5.000 de soldați din Cuba participă activ la invazia Rusiei.

Cuba este astfel a doua țară implicată de Rusia în războiul din Ucraina. „După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1.000 până la 5.000 de cubanezi luptând în Ucraina”, potrivit Reuters.

SUA au difuzat o telegramă neclasificată, care prezintă detalii despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei din Ucraina, ca parte a campaniei sale de contracarare a unei rezoluții a Națiunilor Unite care solicită Washingtonului să ridice embargoul asupra națiunii caraibiene, în vigoare din 1960.

Telegrama neclasificată din 2 octombrie, trimisă la zeci de misiuni americane, le cere diplomaților să îndemne guvernele străine să se opună rezoluției, care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU în fiecare an din 1992.

Deși rezoluția ONU are o valoare simbolică, numai Congresul SUA poate ridica în cele din urmă embargoul de decenii.

Potrivit Reuters, Departamentul de Stat al SUA a refuzat să ofere detalii suplimentare despre luptătorii cubanezi, dar a declarat că este la curent cu rapoartele conform cărora aceștia servesc alături de trupele rusești.

Moscova recrutează luptători străini din țări precum Nepal, Somalia, India și Cuba încă de la începutul invaziei sale la scară largă din 2022. Anul trecut, Bloomberg a relatat că Rusia oferea plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda încercărilor Havanei de a reduce recrutarea. La acea vreme, numărul recruților cubanezi era raportat la câteva sute.

Trump și-a înăsprit poziția față de Rusia

Această cifră a crescut de atunci la mii, deoarece oficialii ucraineni i-au avertizat recent pe parlamentarii americani cu privire la o creștere a recrutării de mercenari cubanezi de către Rusia. Cuba și Rusia au menținut legături strânse de la Războiul Rece. Cel mai recent, Cuba s-a alăturat grupului BRICS condus de Rusia ca țară parteneră în octombrie 2024.

Administrația președintelui Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul de decenii asupra Cubei, în parte prin partajarea detaliilor despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei din Ucraina, potrivit unor informații ale Departamentului de Stat.

Ca parte a campaniei administrației, diplomații americani vor informa țările că guvernul cubanez sprijină activ invazia Rusiei în Ucraina, cu până la 5.000 de cubanezi luptând alături de forțele Moscovei.

De la revenirea în funcție, în ianuarie, Trump a dublat sancțiunile, readucând Cuba pe lista SUA a statelor care sponsorizează terorismul, înăsprind restricțiile financiare și de călătorie și sancționând cetățenii țărilor terțe care găzduiesc medici cubanezi.

De asemenea, Trump și-a înăsprit recent poziția față de Moscova, amenințând cu sancțiuni financiare împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc și permițând agențiilor de informații americane să împărtășească informații cu Ucraina pentru a-i ajuta în atacurile asupra activelor energetice din Rusia.

În ultimele săptămâni, oficialii ucraineni i-au avertizat pe parlamentarii americani cu privire la creșterea numărului de recrutări de mercenari cubanezi de către Rusia pentru a lupta în Ucraina.

Generalul american Petraeus dezvăluie cum va fi oprit Putin: Ucraina câștigă războiul cu ajutorul unei invenții speciale
Generalul american Petraeus dezvăluie cum va fi oprit Putin: Ucraina câștigă războiul cu ajutorul unei invenții speciale
Generalul american cu patru stele David Petraeus, fost director al CIA și unul dintre cei mai decorați ofițeri de rang înalt din SUA, care a condus trupele americane în Irak și Afganistan,...
Cum încearcă Vladimir Putin să blocheze trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina
Cum încearcă Vladimir Putin să blocheze trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina
Președintele rus Vladimir Putin încearcă să descurajeze Statele Unite să aprovizioneze Ucraina cu rachete de croazieră Tomahawk, avertizând că un astfel de gest ar putea compromite orice...
#razboi Ucraina, #Cuba Rusia, #militari straini, #Rusia razboi Ucraina, #armata Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a legat de masina finului Mirel Radoi dupa FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: rasturnare de situatie in privinta evenimentului nemaivazut din SUA

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Israelul expulzează în Grecia și Slovacia 171 de activiști care voiau să ajungă în Gaza, inclusiv și pe Greta Thunberg. Israelul îi numește "provocatori din flotila Hamas" VIDEO
  2. Baloane cu țigări de contrabandă au închis aeroportul din Vilnius timp de câteva ore
  3. SUA dezvoltă o tehnologie inovatoare pentru bateriile auto, care ar putea crește autonomia vehiculelor electrice cu până la 50%
  4. Cum încearcă Vladimir Putin să blocheze trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina
  5. ”Ploaia marțiană”. Un spectacol cu drone s-a sfârșit tragic în China. Aparatele de zbor s-au prăbușit peste spectatori, într-o cascadă de flăcări VIDEO
  6. Rusia numără „trădătorii” cu zecile: sentințe-record pentru spionaj și trădare de stat în prima jumătate a anului
  7. A fost acordat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025. Cine sunt cei trei cercetători laureați VIDEO
  8. Lupta pentru supraviețuire demografică. O regiune italiană oferă până la 20.000 de euro celor interesați să o repopuleze
  9. Noi informații despre clădirea Ministerului Economiei pe care o asociație o închiria ilegal pe zeci de mii de euro. Anunțul lui Radu Miruță despre chiriași
  10. Șocul prin care a trecut un cuplu care s-a dus să divorțeze. Ce a uitat să facă preotul