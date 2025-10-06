SUA dezvăluie un secret al lui Putin: Mișcarea dramatică a Rusiei, care a atras o altă țară în războiul din Ucraina

Războiul ”fără sfârșit” al Kremlinului din țara vecină continuă în ciuda pierderilor de un milion de soldați ai armatei roșii și a neîndeplinirii obiectivelor dictatorului. Statele Unite dezvăluie un secret al lui Vladimir Putin: Rusia face o mișcare dramatică pe front, unde a atras o altă țară în Ucraina. Departamentul de Stat de la Washington a anunțat că până la 5.000 de soldați din Cuba participă activ la invazia Rusiei.

Cuba este astfel a doua țară implicată de Rusia în războiul din Ucraina. „După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1.000 până la 5.000 de cubanezi luptând în Ucraina”, potrivit Reuters.

SUA au difuzat o telegramă neclasificată, care prezintă detalii despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei din Ucraina, ca parte a campaniei sale de contracarare a unei rezoluții a Națiunilor Unite care solicită Washingtonului să ridice embargoul asupra națiunii caraibiene, în vigoare din 1960.

Telegrama neclasificată din 2 octombrie, trimisă la zeci de misiuni americane, le cere diplomaților să îndemne guvernele străine să se opună rezoluției, care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU în fiecare an din 1992.

Deși rezoluția ONU are o valoare simbolică, numai Congresul SUA poate ridica în cele din urmă embargoul de decenii.

Potrivit Reuters, Departamentul de Stat al SUA a refuzat să ofere detalii suplimentare despre luptătorii cubanezi, dar a declarat că este la curent cu rapoartele conform cărora aceștia servesc alături de trupele rusești.

Moscova recrutează luptători străini din țări precum Nepal, Somalia, India și Cuba încă de la începutul invaziei sale la scară largă din 2022. Anul trecut, Bloomberg a relatat că Rusia oferea plăți generoase și promisiunea cetățeniei luptătorilor cubanezi, în ciuda încercărilor Havanei de a reduce recrutarea. La acea vreme, numărul recruților cubanezi era raportat la câteva sute.

Trump și-a înăsprit poziția față de Rusia

Această cifră a crescut de atunci la mii, deoarece oficialii ucraineni i-au avertizat recent pe parlamentarii americani cu privire la o creștere a recrutării de mercenari cubanezi de către Rusia. Cuba și Rusia au menținut legături strânse de la Războiul Rece. Cel mai recent, Cuba s-a alăturat grupului BRICS condus de Rusia ca țară parteneră în octombrie 2024.

Administrația președintelui Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul de decenii asupra Cubei, în parte prin partajarea detaliilor despre sprijinul Cubei pentru războiul Rusiei din Ucraina, potrivit unor informații ale Departamentului de Stat.

Ca parte a campaniei administrației, diplomații americani vor informa țările că guvernul cubanez sprijină activ invazia Rusiei în Ucraina, cu până la 5.000 de cubanezi luptând alături de forțele Moscovei.

De la revenirea în funcție, în ianuarie, Trump a dublat sancțiunile, readucând Cuba pe lista SUA a statelor care sponsorizează terorismul, înăsprind restricțiile financiare și de călătorie și sancționând cetățenii țărilor terțe care găzduiesc medici cubanezi.

De asemenea, Trump și-a înăsprit recent poziția față de Moscova, amenințând cu sancțiuni financiare împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc și permițând agențiilor de informații americane să împărtășească informații cu Ucraina pentru a-i ajuta în atacurile asupra activelor energetice din Rusia.

În ultimele săptămâni, oficialii ucraineni i-au avertizat pe parlamentarii americani cu privire la creșterea numărului de recrutări de mercenari cubanezi de către Rusia pentru a lupta în Ucraina.

