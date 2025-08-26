Când Donald Trump a declarat, la mijlocul lunii mai, în avionul prezidențial Air Force One, că „nu se va întâmpla nimic până nu mă văd cu Putin”, a fost clar că președintele american intenționează să revină la modelul său preferat de politică externă: diplomația condusă de la vârf, în afara mecanismelor instituționale, cu miză mediatică și gesturi de forță.

După o întâlnire organizată pe o bază militară americană din Anchorage, Alaska, inițiativa s-a împotmolit rapid. Promisiunile vagi privind o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski nu s-au concretizat. De fapt, nici măcar nu există vreun plan ferm în acest sens. Rusia, prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov, a transmis că „agenda nu este încă pregătită”.

Retorică fluidă, direcție incertă

The New York Times remarcă lipsa de coerență strategică din abordarea liderului de la Casa Albă, care pare să oscileze între poziții contradictorii. Uneori Trump se prezintă ca mediator imparțial, capabil să „bată cu pumnul în masă” și să aducă pacea între Rusia și Ucraina. Alteori, se poziționează de partea Kievului, declarând că Ucraina „nu poate câștiga” dacă nu are voie să lovească în interiorul teritoriului rus – o critică voalată la adresa fostei administrații Biden, pe care o acuză de o politică prea defensivă.

Această incoerență nu este nouă. Trump cultivă ambiguitatea strategică și recurge frecvent la termene simbolice – „două săptămâni” este expresia preferată prin care promite rezultate, fie că e vorba despre un acord de pace, o reformă a sistemului medical sau o nouă alianță globală. De cele mai multe ori, termenul e depășit fără nicio consecință.

Între timp, Rusia schimbă regulile jocului. Dacă inițial ar fi dat de înțeles că acceptă prezența unor forțe internaționale de menținere a păcii în Ucraina, la finalul săptămânii Moscova a condiționat orice acord de includerea sa în „garanțiile de securitate” – o cerință absurdă, având în vedere că Rusia este chiar agresorul.

Între Roosevelt și Kim Jong-un

Trump pare să aspire la o reluare a momentului Roosevelt, când președintele american a intermediat încheierea războiului ruso-japonez din 1905 și a primit Premiul Nobel pentru Pace. Dar realitatea este mai apropiată de teatrul diplomatic cu liderul nord-coreean Kim Jong-un – cu poze, zâmbete și gesturi simbolice, dar fără nicio schimbare concretă. Și atunci, ca și acum, arsenalul nuclear a rămas neatins, iar relațiile internaționale, la fel de tensionate.

Fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, a criticat deja abordarea Trump, susținând că „a venit la întâlnire cu o poziție clară din partea Occidentului – cererea unui armistițiu – și a abandonat-o imediat, fără să obțină nimic în schimb”. În opinia sa, Trump joacă un joc periculos în care lipsa de consecvență poate fi interpretată ca slăbiciune.

Garanții fără conținut

La începutul lunii, Trump a sugerat că SUA ar putea sprijini un nou set de garanții de securitate pentru Ucraina, alături de partenerii europeni. Dar a subliniat că acestea nu vor include trupe americane pe teren, ci doar sprijin logistic și de informații. În fond, garanțiile s-ar rezuma la promisiuni, fără putere executivă.

Însă pretenția Rusiei de a fi parte a acestor „garanții” readuce în discuție eșecul acordurilor similare din trecut – cum a fost Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina renunța la arsenalul său nuclear în schimbul unor promisiuni vagi de securitate din partea SUA, Marii Britanii și... Rusiei.

Un discurs dublu

Tensiunea dintre imaginea de mediator și cea de lider în căutarea unei victorii politice este evidentă. În unele zile, Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance, vorbesc despre nevoia de compromis, sugerând că SUA ar trebui să-și reducă implicarea în conflictul ucrainean. În altele, pretind că Washingtonul trebuie să sprijine ferm suveranitatea Ucrainei. Vance însuși a spus recent că „negocierile presupun întotdeauna concesii”, dar a evitat să spună dacă Rusia ar trebui să aibă un rol în garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Asemenea fluctuații sporesc incertitudinea în rândul aliaților europeni și al ucrainenilor. Fosta administrație Biden a fost constantă în mesaj: invazia rusă este ilegală, iar un succes al Moscovei ar amenința arhitectura de securitate europeană. Departamentul de Justiție și Departamentul de Stat au documentat crimele de război comise în Ucraina. În contrast, Trump a desființat echipele însărcinate cu investigarea acestor fapte și a evitat să identifice clar vinovatul pentru declanșarea războiului.

Risc de retragere

Poziția ambiguă a lui Trump lasă loc pentru o eventuală retragere diplomatică. În cazul unui eșec al negocierilor, el poate declara că „a făcut tot ce a fost posibil”, dar că nu poate forța părțile să ajungă la un acord. Această strategie îi permite să păstreze imaginea de lider deschis păcii, fără să-și asume responsabilitatea unui rezultat concret.

Pentru moment, ceea ce rămâne este o imagine confuză a rolului Statelor Unite într-un conflict care riscă să redefinească echilibrul geopolitic al Europei. Iar Trump – fie că joacă rolul mediatorului idealist sau al realistului rece – pare mai preocupat de capitalul electoral pe care îl poate obține din această criză, decât de soluționarea ei reală.

