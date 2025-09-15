Trump, obstacol în calea păcii: slăbiciunea liderului american alimentează crizele din Ucraina și Orientul Mijlociu – The Guardian

Este prea simplist, poate chiar comod, să-l transformi pe Donald Trump în țap ispășitor pentru toate disfuncțiile ordinii internaționale. Președintele american nu are puterea absolută de a redesena harta lumii. Și, totuși, comportamentul său – descris de The Guardian drept cel al unui „monarh necoroanat” – întreține mitul omnipotenței americane și al unui Occident care încă își imaginează că poate dicta soarta războaielor.

Cu o retorică adesea lipsită de contact cu realitatea, Trump a promis, încă dinaintea unui eventual nou mandat, că va pune capăt conflictelor din Ucraina și Gaza „în 24 de ore”. Opt luni mai târziu însă, ambele războaie au escaladat. Iluzia s-a destrămat, iar „împăratul” s-a trezit fără haine, scrie analistul Simon Tisdall.

Ceea ce se întâmplă acum pe teren – de la atacurile cu drone rusești asupra Poloniei, considerate deliberate, până la lovitura aeriană israeliană asupra teritoriului Qatarului, care a torpilat încercările de mediere în Gaza – scoate la iveală un numitor comun: absența unui leadership american credibil și coerent. Iar în centrul acestei slăbiciuni se află chiar Donald Trump.

Un lider obsedat de imagine, nu de responsabilitate

Pe plan intern, Trump s-a definit mereu printr-un stil autoritar de operare: ordine executive controversate, presiuni asupra justiției, demonizarea presei și a migranților, desfășurarea armatei în stradă – toate pentru a întreține imaginea unui „om puternic”. Dar când vine vorba de adversari reali, redutabili, precum Vladimir Putin sau Benjamin Netanyahu, masca de forță se fisurează rapid.

Ads

Putin și Netanyahu, afirmă Tisdall, l-au înțeles perfect pe Trump: îi oferă promisiuni vagi de pace, îl flatează, îi servesc aparențe de succes – doar pentru a-și urma apoi nestingheriți propriile agende, uneori agresive și contrare intereselor occidentale.

Când Trump încearcă, târziu și stângaci, să reacționeze – cum a făcut după atacul israelian asupra Qatarului, exprimându-și „nemulțumirea” printr-un telefon – impactul este nul. A fost ignorat. Iar tăcerea lui în fața escaladării recente cu drone în Polonia e grăitoare: o lipsă de reacție care se citește ca o abandonare.

Europa, în fața unei alegeri incomode

Departe de a fi un arbitru al păcii, Trump s-a transformat într-un obstacol major. Intervențiile sale impulsive, partizanatul și ignoranța diplomatică nu doar că nu aduc soluții, ci agravează ambele conflicte. În fața unui lider care ezită, se teme să acționeze și evită confruntările dificile, autocrații simt libertatea de a împinge granițele violenței.

Ads

În Europa, lipsa unei strategii clare de contracarare a Rusiei persistă. Iar faptul că liderii occidentali încă așteaptă semnale de la Washington – mai precis, de la Trump – pare o formă de paralizie geopolitică. Realitatea impune altceva.

Ce ar trebui să facă Europa?

Tisdall enumeră câteva măsuri concrete, discutate deja în spațiul public și cerute insistent de analiști și oficiali est-europeni:

-instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra teritoriilor neocupate din vestul Ucrainei;

-livrări extinse de armament defensiv și ofensiv;

-oprirea totală a importurilor de energie din Rusia;

-confiscarea activelor rusești înghețate în Occident;

-sancționarea băncilor ruse și chineze care sprijină efortul de război al Moscovei;

-ruperea relațiilor diplomatice cu regimul Putin, acolo unde este cazul.

Și, în cele din urmă, o recunoaștere a realității militare: dacă va fi nevoie, armatele europene trebuie să fie pregătite să răspundă prin forță. A aștepta „lumina verde” de la Trump e nu doar naiv, ci și periculos.

Ads

Un președinte slab în fața unui război mare

Din perspectiva europenilor care au fost obișnuiți, chiar și în momente tensionate, cu președinți americani raționali și în general previzibili, figura lui Trump rămâne un paradox: un politician care pretinde forță, dar ezită în fața crizelor reale. Reticența lui de a confrunta Rusia direct, prăpastia dintre vorbele mari și lipsa de acțiune, au devenit vulnerabilități strategice.

Putin, aflat la Kremlin, acționează în consecință. Cel mai recent val de drone rusești care a traversat spațiul aerian polonez – cel mai mare de până acum – a fost o testare directă a răspunsului NATO. Iar reacțiile, necoordonate și ezitante, au fost departe de a descuraja Moscova.

Europa nu mai poate permite ca apărarea ei să depindă de un lider american imprevizibil, slab și preocupat doar de imagine. Trump nu este soluția. El este parte din problemă. Și dacă liderii democrațiilor occidentale nu se vor mobiliza rapid și coerent, folosind inclusiv forța militară acolo unde este necesar, consecințele vor fi dezastruoase.

„Să nu ne facem iluzii: Statele Unite nu vor prelua conducerea. Nu sub Trump. El nu este un lider. Este un laș”, scrie Simon Tisdall în The Guardian.

Ads