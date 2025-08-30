Donald Trump ia în calcul desfășurarea companiilor militare private americane în Ucraina

În cadrul unui plan pe termen lung pentru restaurarea păcii în Ucraina, ar putea fi desfășurate companii militare private americane. Potrivit unei informații publicate de The Telegraph, președintele SUA, Donald Trump, discută cu aliații europeni despre posibilitatea ca aceste companii să contribuie la construirea unor fortificații menite să protejeze „interesele americane” pe teritoriul ucrainean.

Planul ar reprezenta o ocolire a promisiunii lui Trump de a nu trimite trupe ale armatei americane în Ucraina. Companiile militare private din Statele Unite ar putea ajuta la restaurarea infrastructurii de apărare pe linia frontului, la amenajarea de noi baze și la protejarea investițiilor americane. Prezența acestor soldați ar putea servi drept factor de descurajare pentru Vladimir Putin, împiedicându-l astfel să încalce un potențial acord de pace.

Aceste planuri fac parte dintr-o serie de măsuri mai largi, prezentate de „coaliția de voință” condusă de Marea Britanie și Franța, care ar urma să devină fundamentul unui plan pe termen lung pentru reglementarea conflictului din Ucraina.

Ads

În urma unei serii de discuții și negocieri, The Telegraph a oferit o viziune detaliată a ceea ce ar putea fi un acord de pace coordonat de Europa, susținut de Statele Unite, care vizează stabilirea unor garanții de securitate pentru Ucraina.

Fortificarea granițelor

Autoritățile europene afirmă că strategia principală pentru prevenirea unei noi invazii rusești va consta în continuarea sprijinirii armatei ucrainene, considerată principalul element de descurajare. Planul prevede modernizarea și antrenarea Forțelor Armate ale Ucrainei, care vor beneficia de sisteme de apărare antiaeriană și rachete de la aliații NATO, inclusiv Statele Unite. În plus, Ucraina va putea continua să achiziționeze sisteme de apărare avansate, precum rachetele HIMARS și baterii Patriot, cu sprijin financiar din partea țărilor europene.

În această formulă, rolul companiilor militare private americane ar fi crucial, având în vedere experiența lor în construirea de fortificații în zonele de conflict din Irak și Afganistan. Prezența acestora ar marca un interes concret al Statelor Unite în protejarea Ucrainei, întărind mesajul de descurajare adresat Moscovei.

Ads

Crearea unei zone tampon

Printre propunerile avansate de unele state europene se numără crearea unei zone tampon demilitarizate între trupele ucrainene și cele ruse. Această zonă ar putea fi monitorizată de observatori sau forțe de menținere a păcii, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea insista pentru staționarea de trupe europene în această zonă. Totuși, ideea unui „garant” de securitate din partea Chinei, avansată de Kremlin, a fost respinsă atât de Ucraina, cât și de majoritatea țărilor europene, din cauza poziției de sprijin a Beijingului față de Rusia.

În răspuns, Zelenski a subliniat că Rusia ar trebui să se retragă pe teritoriile pe care le controlează temporar dacă dorește stabilirea unei astfel de zone.

Susținerea unui plan de securitate pe termen lung

Un alt punct esențial al planului discutat la nivel european îl reprezintă consolidarea unei linii a treia de apărare în Ucraina, care ar include desfășurarea a mii de soldați europeni. În acest context, oficialii europeni au subliniat că misiunea principală va fi de a arăta sprijinul ferm al Occidentului în fața oricărei noi agresiuni rusești. Peste 30 de țări europene și-au exprimat susținerea pentru o astfel de misiune, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania și statele din Europa de Est și Scandinavia.

Ads

De asemenea, această misiune ar include instruirea continuă a forțelor ucrainene pe teritoriu ucrainean, o idee care a fost susținută și de președintele Franței, Emmanuel Macron, și care a fost reluată după presiunile venite dinspre administrația Trump. Așa-numita „Operațiune Interflex”, a Marii Britanii, ar putea fi extinsă pe teritoriul Ucrainei.

Participarea activă a SUA

Unul dintre aspectele cheie ale implementării acestui plan va fi susținerea logistică din partea Statelor Unite, inclusiv prin transportul echipamentului militar și furnizarea de informații de securitate, un domeniu în care europenii sunt mai puțin pregătiți. În acest sens, Statele Unite ar trebui să își asume rolul principal în coordonarea și monitorizarea planului de pace.

În paralel, administrația Trump este conștientă de opoziția internă față de implicarea directă a trupelor americane, astfel încât utilizarea de companii militare private reprezintă o opțiune viabilă pentru a reduce riscurile de escaladare a conflictului.

Chiar și în fața acestor progrese diplomatice, există o anumită reticență în Europa privind fiabilitatea garanțiilor de securitate oferite Ucrainei. Multe țări se întreabă dacă promisiunile de protecție vor rămâne în picioare pe termen lung, având în vedere tendințele de schimbare a opiniei politice la Washington.

Ads