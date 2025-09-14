De ce unele state NATO nu vor să renunțe la petrolul rusesc

Președintele Donald Trump a provocat sâmbătă, 13 septembrie, statele membre NATO să renunțe complet la petrolul rusesc, înainte de a impune noi sancțiuni împotriva Moscovei. Întrebarea care se pune este: de ce, la câțiva ani după invadarea Ucrainei, unele țări încă importă petrol din Rusia? scriu jurnaliștii de la Newsweek.

Negocierile pentru un acord de pace par blocate, pe măsură ce Rusia a lansat recent o nouă serie de atacuri asupra Ucrainei. Moscova a anunțat suspendarea discuțiilor de pace, acuzând țările europene că împiedică procesul. De cealaltă parte, Ucraina susține că Rusia nu are intenția sinceră de a ajunge la un compromis. Trump s-a arătat frustrat de lipsa progresului.

Ce cere Trump și de ce

Pe platforma Truth Social, președintele a cerut ca statele NATO să înceteze achizițiile de energie din Rusia, condiție care, spune el, ar permite impunerea de sancțiuni mai dure, inclusiv tarife împotriva Chinei, și – în viziunea sa – ar putea grăbi sfârșitul războiului.

„Sunt pregătit să impun sancțiuni majore asupra Rusiei când toate statele NATO au fost de acord și au început să facă același lucru, când toate statele NATO au încetat să cumpere petrol din Rusia”, a scris Trump.

Diferențele economice și politice pentru care unele țări nu renunță

1. Prețuri și dependență energetică

Rusia oferă prețuri reduse pentru petrol, ceea ce este foarte tentant dacă costurile globale pentru energie sunt mari. Pentru unele țări, renunțarea rapidă la petrolul rusesc ar însemna un șoc economic sever.

2. Interese economice stabilite

Turcia, de exemplu, este printre principalele state NATO care continuă să importe petrol rusesc. Conform organizațiilor de cercetare în domeniul energiei, din 2023 până la mijlocul lui 2025, Turcia a cheltuit aproximativ 90 de miliarde de dolari pe energie rusească, cea mai mare parte pe petrol.

Și Ungaria și Slovacia figurează în topul importatorilor: Ungaria a achiziționat, recent, petrol și gaze rusești în valoare de circa 13,4 miliarde USD; Slovacia, aproximativ 10 miliarde USD.

3. Presiunile politice interne

Pentru conducătorii unor state, decizia de a renunța rapid la importurile rusești presupune costuri electorale și economice. Alegătorii sunt sensibili la creșterea prețurilor, la impactul asupra vieții de zi cu zi. În unele cazuri, guvernele sunt între loialitatea față de alianță și nevoia de a menține stabilitate internă.

4. Contradicții și provocări europene

Uniunea Europeană a încercat să reducă dependența de energia rusească prin diversificarea surselor – de exemplu, prin importuri din Azerbaidjan. Dar există suspiciunea că, pentru a satisface cererea crescută, Azerbaidjanul cumpără de la Rusia și redirecționează o parte către Europa. Autoritățile de la Baku susțin însă că gazele importate din Rusia sunt destinate exclusiv uzului intern.

Implicații pe termen lung

-Credibilitatea alianțelor: Dacă statele NATO nu reușesc să se alinieze la sancțiuni comune, alocațiile de securitate și cooperare pot fi afectate. Există riscul ca America să acuze unii aliați de lipsă de solidaritate, iar acest lucru poate slăbi coeziunea blocului.

-Impact asupra războiului din Ucraina: Renunțarea la energia rusească ar afecta bugetele Moscovei, dar acest proces trebuie gestionat cu atenție pentru a nu produce daune sociale și politice semnificative.

-Moral și imagine: Dependența continuă de petrolul rusesc – într-o perioadă în care Rusia e acuzată de agresiune militară – ridică semne de întrebare despre angajamentele reale ale unor state NATO față de principiile fundamentale ale alianței.

