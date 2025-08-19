SUA și Europa vor începe imediat să lucreze la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Rubio va conduce grupul de lucru

Oficialii americani și europeni vor începe imediat să lucreze pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate credibile, pentru a deschide calea pentru o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și dictatorul rus Vladimir Putin, relatează Bloomberg.

Garanțiile se vor concentra pe consolidarea forțelor și capabilităților militare ale Ucrainei fără nicio restricție, cum ar fi o plafonare a numărului de trupe, au declarat sursele pentru Bloomberg. Scopul este de a evita cererile Rusiei de a limita dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei, ca parte a unui viitor acord de încheiere a războiului.

Pachetul de securitate se va baza, de asemenea, pe activitatea așa-numitei coaliții de voință, un grup european condus de Marea Britanie și Franța, și se așteaptă să includă o forță multinațională în viitor. Formatul nu a fost încă stabilit.

Garanții pe modelul articolului 5 al NATO?

Aliații au arătat un sprijin larg pentru garanții precum Articolul 5 al NATO privind apărarea reciprocă (o formulă propusă inițial de prim-ministrul italian Giorgia Meloni) la o reuniune de luni, 18 august, dar au avertizat că trebuie mai întâi stabilite detaliile exacte și rolul SUA.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat într-un interviu acordat BBC că discuțiile suplimentare privind garanțiile de securitate pentru Ucraina vor avea loc marți, 19 august.

Un summit de la Casa Albă între președintele american Donald Trump, Zelenski și o serie de lideri europeni, care a avut loc luni, 18 august, a demonstrat un angajament mai clar din partea Washingtonului de a contribui la asigurarea securității Ucrainei. Discuțiile de la Casa Albă au înlăturat, cel puțin deocamdată, temerile de la Kiev și din Europa că președintele american și-a schimbat cursul în favoarea Moscovei după summitul său cu Putin din Alaska.

„În timpul întâlnirii, am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, care vor fi oferite de diverse țări europene în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Potrivit WSJ, Trump și liderii europeni au convenit ca secretarul de stat american Marco Rubio să conducă un grup de lucru format din consilieri pe probleme de securitate națională și reprezentanți NATO, care să pregătească un proiect de garanții de securitate pentru Ucraina.

Potrivit unor oficiali europeni intervievați de WSJ, garanțiile de securitate vor consta din patru componente:

-prezență militară;

-apărare antiaeriană;

-armament;

-monitorizarea încetării ostilităților.

După cum notează oficialii, există o serie de modalități prin care Statele Unite pot oferi sprijin militar indirect „forțelor europene de menținere a păcii” fără a trimite soldați americani în Ucraina.

Zelenski a declarat anterior că Statele Unite se vor număra printre țările care vor oferi garanții de securitate Ucrainei și vor participa la coordonarea acestui proces. Potrivit acestuia, detaliile garanțiilor de securitate vor fi elaborate în termen de zece zile.

