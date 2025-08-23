„Inelele de oțel” ale Vestului. Cum ar putea SUA și Europa să garanteze securitatea Ucrainei

După mai bine de doi ani de război brutal, Vestul încearcă din nou să rescrie regulile jocului în Europa de Est. Washingtonul și capitalele europene discută, în culise dar și public, o formulă de garanții de securitate pentru Ucraina — o variantă care ar semăna cu umbrela NATO, dar fără a implica, cel puțin pentru moment, o aderare formală.

Ideea centrală: crearea unui dispozitiv de apărare hibrid, cu sprijin aerian american și o eventuală prezență militară europeană pe teritoriul ucrainean — cel puțin în regiunile vestice, departe de linia frontului.

Oficial, Statele Unite nu vor să trimită soldați americani pe teren. Președintele Trump, fidel propriului discurs izolaționist, a respins categoric ideea de a trimite soldați americani în Ucraina. Cu toate acestea, a promis garanții ferme de securitate pentru Kiev — o promisiune care a produs ușurare în capitalele europene, dar și neliniște la Moscova.

Fostul ofițer de informații militare britanic, colonelul Philip Ingram, a descris pentru The Sun planurile aflate în analiză drept „aproape nelimitate”. De la misiuni de supraveghere aeriană peste teritoriul ucrainean, la forțe de reacție rapidă plasate în interiorul granițelor Ucrainei, până la sprijin logistic și de instruire pentru trupele Kievului.

Umbrela invizibilă a aviației americane

Deși trupele americane nu vor fi desfășurate direct în teatrul de operațiuni, prezența aeriană a SUA — cea mai puternică din lume — rămâne atuul principal. Avioane de luptă, bombardiere strategice, aparate de recunoaștere și avioane de transport greu sunt deja active în baze din Germania, Marea Britanie, Italia și Turcia. Într-un scenariu maximal, SUA ar putea impune o zonă de interdicție aeriană parțială, în special deasupra vestului Ucrainei.

Casa Albă nu exclude acest scenariu. „Este o opțiune și o posibilitate”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. Oficialii americani vorbesc, cu o oarecare ambiguitate strategică, despre o formă de sprijin „similar cu articolul 5 NATO” — clauza mutuală de apărare a alianței.

Garanții fără steagul NATO

Problema aderării Ucrainei la NATO rămâne un punct fierbinte. Pentru Vladimir Putin, aceasta este o „linie roșie” nedeclarată, dar constant invocată. În acest context, un „pachet de securitate” agreat de aliați — dar care să nu implice formal integrarea Ucrainei în NATO — apare drept o soluție de compromis.

Emisarul pentru pace al lui Trump, Steve Witkoff, a sugerat că Ucraina ar putea beneficia de un tip de protecție apropiat de articolul 5, fără a intra oficial sub umbrela NATO. E o formulă care lasă loc de interpretări, dar care încearcă să împace nevoia de siguranță a Kievului cu sensibilitățile geopolitice ale Moscovei.

O „coaliție a voinței”

Pe plan european, inițiativa unei „coaliții a voinței” prinde contur. Sub coordonarea informală a liderilor din Franța și Marea Britanie, zece state europene sunt gata să trimită forțe militare în Ucraina — dar doar după semnarea unui armistițiu.

Planul, potrivit presei britanice, prevede desfășurarea unui contingent redus de instructori militari în vestul țării, pentru a sprijini instruirea și organizarea armatei ucrainene. Ministerul britanic al Apărării a transmis că trupele pot fi trimise în „câteva zile” de la încetarea ostilităților.

Dar nu toți analiștii militari cred în fezabilitatea unei astfel de misiuni. Colonelul Ingram avertizează că un eventual „forț de menținere a păcii” ar fi imposibil de susținut politic și financiar. „Pentru a păstra pacea, trebuie să fii pregătit să o impui. Și asta înseamnă să poți ataca partea care rupe acordul. Iar aceasta va fi aproape sigur Rusia.”

Sprijin în culise: arme, informații, logistică

În absența unei intervenții directe, SUA și aliații lor ar putea întări sprijinul indirect: armament avansat, sisteme de apărare aeriană, schimb de informații strategice și sprijin logistic. Pentagonul lucrează deja la simulări pentru diverse scenarii de sprijin.

Un contract de 100 de miliarde de dolari pentru furnizarea de armament avansat este, potrivit presei americane, în pregătire. Acesta s-ar adăuga celor 70 de miliarde deja cheltuiți pentru susținerea Ucrainei din 2022 încoace.

Mai mult, americanii iau în calcul consolidarea flotei ucrainene, inclusiv prin asigurarea securității maritime în Marea Neagră — acolo unde Rusia continuă să blocheze rutele comerciale și să amenințe infrastructura portuară.

Iluzii strategice?

Totuși, în ciuda optimismului afișat la nivel diplomatic, rămân numeroase necunoscute. Cea mai importantă: acceptă sau nu Vladimir Putin un asemenea aranjament de securitate? Până acum, răspunsul a fost nu.

„Putin va încerca să controleze narativul și, cel mai probabil, îl va testa pe Trump — cu care crede că poate negocia mai ușor decât cu Bruxelles-ul”, a declarat colonelul Ingram. În acest joc de oglinzi strategice, orice garanție de securitate riscă să rămână doar o semnătură pe hârtie — dacă nu e însoțită de o voință comună, clară și fermă, de a o impune, susține acesta.

