SUA au interzis Ucrainei să lanseze atacuri în interiorul Rusiei. Cum și-a schimbat Trump poziția: Dezvăluiri The Wall Street Journal

Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA pentru a lovi ținte din Rusia încă de la sfârșitul primăverii, ca parte a eforturilor administrației lui Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă.

The Wall Street Journal relatează că Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS.

Doi oficiali americani au declarat pentru publicație că, în cel puțin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ținte, dar i s-a refuzat acest lucru în baza unui „mecanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Pentagonului pentru politică, care reglementează modul în care pot fi utilizate armele cu rază lungă de acțiune ale SUA sau cele furnizate de aliații europeni care se bazează pe informații și componente americane.

Procesul de revizuire se aplică și rachetelor de croazieră Storm Shadow ale Marii Britanii, deoarece acestea depind de datele de țintire ale SUA, potrivit a doi oficiali americani și unui oficial britanic, a afirmat Wall Street Journal.

Sistemul de revizuire îi conferă secretarului american al apărării, Pete Hegseth, aprobarea utilizării rachetelor ATACMS, care au o rază de acțiune de aproape 190 de mile (305 km). Ucraina a primit anterior autorizația din partea administrației Biden de a utiliza sistemul de rachete împotriva țintelor din Rusia în noiembrie, după ce trupele nord-coreene au intrat în război.

Înainte de inaugurare, în ianuarie, Trump a declarat pentru revista Time că decizia de a permite Ucrainei să utilizeze sistemele de arme americane pentru a ataca ținte din Rusia a fost o greșeală.

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri distanță în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război și să-l înrăutățim. Nu ar fi trebuit să se permită acest lucru”, a spus el.

Nu este clar dacă procesul de revizuire al Departamentului Apărării al SUA reprezintă o schimbare formală de politică. Dar acesta vine însoțit de un control sporit al munițiilor către Ucraina, întrucât stocurile SUA sunt ele însele epuizate.

Într-o declarație pentru Wall Street Journal, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump „a fost foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să ia sfârșit. În acest moment, nu a avut loc nicio schimbare în postura militară a Rusiei și Ucrainei”.

Dar săptămâna trecută, în contextul eforturilor de a media discuțiile dintre președintele rus și Voldomir Zelenski, Trump a spus că Ucraina nu poate învinge Rusia decât dacă „joacă ofensiv” în război.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca țara invadatoare”, a scris Trump joi. „Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu are nicio șansă să câștige”.

Luna trecută, SUA au acceptat să furnizeze Ucrainei noi sisteme de arme, dar numai dacă țările europene le vor plăti. Deși Trump a declarat că SUA „nu intenționează” să furnizeze arme cu rază lungă de acțiune care ar putea ajunge la Moscova, oficialii americani au declarat pentru Journal că administrația a aprobat vânzarea a 3.350 de rachete aeriene Extended Range Attack Munition (Erams), care au o rază de acțiune de 280 de mile (400 km).

