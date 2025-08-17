Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 17 August 2025, ora 12:01
607 citiri
Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
Amiralul James Stravridis îl critică dur pe Donald Trump FOTO: NATO

Primirea președintelui rus Vladimir Putin în Alaska, unde a fost întâmpinat de omologul american Donald Trump cu onoruri oficiale, inclusiv covor roșu și survol al avioanelor de luptă, a stârnit nu doar simbolism politic, ci și critici. Locația întâlnirii, cu o încărcătură istorică aparte — având în vedere regretul Moscovei privind vânzarea Alaskăi către Statele Unite în secolul XIX — a fost aleasă cu grijă. Însă, în ciuda așteptărilor modeste privind un progres concret, întâlnirea nu a oferit perspective clare privind un eventual proces de pace.

Fostul comandant al trupelor aliate din Europa, amiralul american în retragere James Stavridis, într-un editorial publicat de Bloomberg, afirmă că liderul de la Kremlin a continuat să evite atât propunerile de încetare a focului, cât și orice deschidere reală către negocieri. Președintele american Donald Trump, vizibil nemulțumit de lipsa de rezultate, a anulat o cină oficială planificată cu partea rusă și a refuzat să răspundă întrebărilor presei, întorcându-se la Washington pentru consultări suplimentare.

În acest context, Stavridis propune un set de zece măsuri concrete, pe care Statele Unite, în cooperare cu aliații europeni, ar putea să le adopte în efortul de a constrânge Moscova să revină la masa negocierilor. Lista, structurată în funcție de gradul de severitate, pornește de la pași tactici și ajunge la posibile decizii strategice de amploare.

Cele zece măsuri propuse:

1. Extinderea flotei de avioane F-16 livrate Ucrainei până la 100 de unități.

Aceasta ar permite triplarea numărului de piloți instruiți și ar spori semnificativ capacitatea Ucrainei în operațiuni aeriene, lovituri de precizie și război electronic.

2. Majorarea de patru ori a livrărilor de rachete cu rază lungă de acțiune.

Atât sistemele americane HIMARS, cât și cele europene, ar trebui livrate într-un ritm accelerat, cu finanțare și logistică susținute de Uniunea Europeană.

3. Furnizarea de date de recunoaștere de înaltă precizie.

Informații detaliate privind logistica militară rusă ar permite Ucrainei să lovească punctele critice ale lanțului de aprovizionare. Coordonarea ar trebui să revină unor structuri specializate din cadrul armatei SUA.

4. Colaborare transatlantică în domeniul dronelor

.

Accentul se va pune pe sisteme navale — aeriene, de suprafață și subacvatice — care pot viza flota rusă din Marea Neagră.

5. Confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în Occident.

Aceste fonduri ar urma să alimenteze un trust internațional care să sprijine, pe termen nedefinit, apărarea Ucrainei. Gestiunea s-ar realiza printr-o structură comună americano-europeană.

6. Aplicarea de sancțiuni secundare asupra comerțului global cu petrol și gaze rusești.

Măsura ar viza inclusiv țări precum China, cu acțiuni de interdicție și confiscare a flotei comerciale implicate în exporturi energetice rusești.

7. Acordarea de garanții de securitate Ucrainei, similare celor ale NATO.

Chiar și în absența unei aderări formale, Ucraina ar beneficia de colaborare extinsă cu centrele de excelență ale NATO în domeniile cibernetic, aerian și naval.

8. Desfășurarea unei misiuni europene de instruire militară în Ucraina.

Aproximativ 5.000 de experți ar putea oferi sprijin tehnic și strategic, concentrându-se pe domenii-cheie precum cibernetica, dronele militare, logistica și războiul naval.

9. Instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

Aceasta ar fi coordonată de comandamentul NATO și ar implica participarea a cel puțin 100 de aeronave aliate, inclusiv unități de avertizare timpurie (AWACS), operate din baze precum Ramstein, Germania.

10. Aderarea formală a Ucrainei la NATO.

Considerată cea mai drastică măsură, aceasta ar reprezenta o linie roșie pentru Kremlin. Deși dificil de realizat procedural, o astfel de decizie ar transmite un mesaj ferm privind unitatea Occidentului.

Stavridis sugerează că aceste opțiuni pot fi anunțate mai întâi ca avertisment, pentru a crea presiune diplomatică, și implementate gradual, dacă Moscova continuă să respingă negocierile. El admite însă că o eventuală înțelegere de pace ar putea include, inevitabil, concesii teritoriale din partea Ucrainei.

„Pentru a influența Moscova, e nevoie atât de stimulente, cât și de sancțiuni. Dar, cel mai probabil, va fi nevoie de mai multă presiune decât de concesii pentru a determina Kremlinul să facă pasul decisiv”, concluzionează Stavridis.

Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”
Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”
Liderii europeni au transmis un mesaj clar și ferm după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska: sprijinul pentru Ucraina rămâne neclintit, iar viitorul acesteia în...
Zâmbetul lui Putin la plecarea din Alaska spune totul. Riscurile pentru Ucraina rămân intacte
Zâmbetul lui Putin la plecarea din Alaska spune totul. Riscurile pentru Ucraina rămân intacte
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, s-a încheiat fără vreun anunț spectaculos sau un acord vizibil. În locul unei declarații comune sau al unui...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #negoceri, #Vladimir Putin, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
ObservatorNews.ro
"Te rog, respira! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat si la Olimp
DigiSport.ro
Ramasa fara 500 de milioane Euro, Mihaela Radulescu a reactionat in ziua in care ar fi implinit 8 ani cu Felix Baumgartner

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
  2. Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
  3. Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed
  4. Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
  5. Liderii din Europa pe care se bazează Rusia. Lavrov i-a sunat imediat după summitul Trump-Putin, din Alaska
  6. Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”
  7. Cum e să lucrezi într-o corporație când ai peste 60 de ani. "A venit clientul în vizită și i-a căzut fața când l-a văzut"
  8. Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
  9. Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate
  10. Trupele lui Zelenski înaintează: „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul”