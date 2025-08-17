Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa

Primirea președintelui rus Vladimir Putin în Alaska, unde a fost întâmpinat de omologul american Donald Trump cu onoruri oficiale, inclusiv covor roșu și survol al avioanelor de luptă, a stârnit nu doar simbolism politic, ci și critici. Locația întâlnirii, cu o încărcătură istorică aparte — având în vedere regretul Moscovei privind vânzarea Alaskăi către Statele Unite în secolul XIX — a fost aleasă cu grijă. Însă, în ciuda așteptărilor modeste privind un progres concret, întâlnirea nu a oferit perspective clare privind un eventual proces de pace.

Fostul comandant al trupelor aliate din Europa, amiralul american în retragere James Stavridis, într-un editorial publicat de Bloomberg, afirmă că liderul de la Kremlin a continuat să evite atât propunerile de încetare a focului, cât și orice deschidere reală către negocieri. Președintele american Donald Trump, vizibil nemulțumit de lipsa de rezultate, a anulat o cină oficială planificată cu partea rusă și a refuzat să răspundă întrebărilor presei, întorcându-se la Washington pentru consultări suplimentare.

În acest context, Stavridis propune un set de zece măsuri concrete, pe care Statele Unite, în cooperare cu aliații europeni, ar putea să le adopte în efortul de a constrânge Moscova să revină la masa negocierilor. Lista, structurată în funcție de gradul de severitate, pornește de la pași tactici și ajunge la posibile decizii strategice de amploare.

Cele zece măsuri propuse:

1. Extinderea flotei de avioane F-16 livrate Ucrainei până la 100 de unități.

Aceasta ar permite triplarea numărului de piloți instruiți și ar spori semnificativ capacitatea Ucrainei în operațiuni aeriene, lovituri de precizie și război electronic.

2. Majorarea de patru ori a livrărilor de rachete cu rază lungă de acțiune.

Atât sistemele americane HIMARS, cât și cele europene, ar trebui livrate într-un ritm accelerat, cu finanțare și logistică susținute de Uniunea Europeană.

3. Furnizarea de date de recunoaștere de înaltă precizie.

Informații detaliate privind logistica militară rusă ar permite Ucrainei să lovească punctele critice ale lanțului de aprovizionare. Coordonarea ar trebui să revină unor structuri specializate din cadrul armatei SUA.

4. Colaborare transatlantică în domeniul dronelor

Accentul se va pune pe sisteme navale — aeriene, de suprafață și subacvatice — care pot viza flota rusă din Marea Neagră.

5. Confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în Occident.

Aceste fonduri ar urma să alimenteze un trust internațional care să sprijine, pe termen nedefinit, apărarea Ucrainei. Gestiunea s-ar realiza printr-o structură comună americano-europeană.

6. Aplicarea de sancțiuni secundare asupra comerțului global cu petrol și gaze rusești.

Măsura ar viza inclusiv țări precum China, cu acțiuni de interdicție și confiscare a flotei comerciale implicate în exporturi energetice rusești.

7. Acordarea de garanții de securitate Ucrainei, similare celor ale NATO.

Chiar și în absența unei aderări formale, Ucraina ar beneficia de colaborare extinsă cu centrele de excelență ale NATO în domeniile cibernetic, aerian și naval.

8. Desfășurarea unei misiuni europene de instruire militară în Ucraina.

Aproximativ 5.000 de experți ar putea oferi sprijin tehnic și strategic, concentrându-se pe domenii-cheie precum cibernetica, dronele militare, logistica și războiul naval.

9. Instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

Aceasta ar fi coordonată de comandamentul NATO și ar implica participarea a cel puțin 100 de aeronave aliate, inclusiv unități de avertizare timpurie (AWACS), operate din baze precum Ramstein, Germania.

10. Aderarea formală a Ucrainei la NATO.

Considerată cea mai drastică măsură, aceasta ar reprezenta o linie roșie pentru Kremlin. Deși dificil de realizat procedural, o astfel de decizie ar transmite un mesaj ferm privind unitatea Occidentului.

Stavridis sugerează că aceste opțiuni pot fi anunțate mai întâi ca avertisment, pentru a crea presiune diplomatică, și implementate gradual, dacă Moscova continuă să respingă negocierile. El admite însă că o eventuală înțelegere de pace ar putea include, inevitabil, concesii teritoriale din partea Ucrainei.

„Pentru a influența Moscova, e nevoie atât de stimulente, cât și de sancțiuni. Dar, cel mai probabil, va fi nevoie de mai multă presiune decât de concesii pentru a determina Kremlinul să facă pasul decisiv”, concluzionează Stavridis.

