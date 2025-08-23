Trump, nemulțumit de atacul Rusiei asupra unei fabrici americane din Ucraina. Planul privind garanțiile de securitate pentru Kiev ar putea fi gata până la sfârșitul săptămânii viitoare

Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui briefing susținut la Casa Albă pe 22 august, că i-ar fi transmis liderului de la Kremlin că este „nemulțumit” de recenta lovitură cu rachetă lansată de Rusia asupra unei fabrici americane din vestul Ucrainei. Declarația vine în contextul în care, oficial, nu fusese anunțată vreo convorbire directă între Trump și Vladimir Putin după incident.

Ținta atacului din 21 august a fost o fabrică de echipamente electronice deținută de compania americană Flex Ltd., situată în orașul Mukacevo, regiunea Transcarpatia – departe de linia frontului și fără legături cu industria militară. Autoritățile de la Kiev consideră că lovitura a fost una deliberată, menită să transmită un semnal clar către investitorii americani.

Russia hit the American Flex plant in Mukachevo — 800 km from the front line. It makes only household appliances for Google, Lenovo, Nike. Purely civilian. Another “hello” to Trump. pic.twitter.com/wl1n3T8OWN — Тьотя миша, тривожна (@nus_10) August 21, 2025

Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina, avertizează că momentul și locația atacului de la Mukacevo transmit un mesaj clar: „afacerile americane devin ținte.”

„I-am spus că nu sunt deloc mulțumit”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, făcând referire la discuția sa cu Putin, fără a furniza detalii suplimentare. „Și nu sunt mulțumit de nimic legat de acest război.” Înainte de aceste declarații, președintele a prezentat o fotografie primită, susține el, de la liderul rus, cu ocazia Summitului din Alaska.

„Putin a fost mereu respectuos cu mine și cu America. Nu pot spune același lucru despre felul în care i-a tratat pe alții”, a adăugat Trump, păstrându-și tonul ambiguu și adesea imprevizibil în relația sa cu Moscova.

În ceea ce privește negocierile de pace, Trump a indicat un nou termen limită – două săptămâni pentru a evalua dacă discuțiile dintre Rusia și Ucraina pot produce un acord real. „Dacă nu se întâmplă nimic în această perioadă, va trebui să schimbăm abordarea”, a avertizat el.

Rubio și Ermak conduc discuțiile privind garanțiile de securitate și speră să finalizeze planul până la sfârșitul săptămânii viitoare

Aceste declarații vin în contextul unor eforturi diplomatice accelerate pentru stabilirea unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina. Pe 22 august, la Kiev, șeful diplomației americane Marco Rubio și șeful Cancelariei Prezidențiale ucrainene, Andrii Ermak, au condus discuțiile privind modelul postbelic de securitate, potrivit informațiilor obținute de postul public de televiziune Suspilne din surse apropiate Președinției ucrainene.

La întâlniri au participat și reprezentanți ai NATO, Comisiei Europene, precum și consilieri de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Finlanda. Potrivit surselor citate, planul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul săptămânii viitoare.

În paralel, secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită oficială la Kiev, a subliniat că partenerii Ucrainei pregătesc un pachet de garanții „atât de solid, încât Vladimir Putin să nu mai îndrăznească vreodată să atace această țară.”

Potrivit Suspilne, negocierile sunt împărțite în două echipe: una politică, condusă de Ermak, care vizează un cadru legal și instituțional, și una militară, sub coordonarea generalului Oleksandr Sîrski și a secretarului Consiliului de Securitate, Rustem Umerov. Printre măsurile avute în vedere se numără livrări de arme, sprijin financiar, schimb de informații și exerciții militare comune.

„Secțiunea militară este aproape încheiată”, afirmă o sursă citată de Suspilne. În schimb, partea politică vizează un sistem de acorduri bilaterale, cu valoare juridică, similare articolului 5 al NATO, dar cu clauze clare privind termenele, sprijinul financiar și militar, precum și implicarea serviciilor de informații.

Bloomberg a relatat, pe 19 august, că acest pachet de garanții ar putea fi finalizat în următoarele zile. Se discută inclusiv trimiterea de trupe din Regatul Unit, Franța și alte 10 țări europene pentru a consolida prezența aliată în Ucraina.

Pe de altă parte, Trump a reafirmat că, în cazul unui acord, SUA ar putea oferi sprijin aerian, dar a exclus categoric trimiterea de trupe americane pe teren.

