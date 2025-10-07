SUA vor cere la ONU sancționarea Cubei pentru implicarea în războiul din Ucraina

Statele Unite intenționează să conteste, în cadrul ONU, o nouă rezoluție ce solicită ridicarea embargoului economic impus Cubei, în contextul apariției unor informații potrivit cărora peste 5.000 de cetățeni cubanezi ar fi fost recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Potrivit unei corespondențe interne a Departamentului de Stat, datată 2 octombrie, diplomații americani de la Națiunile Unite au fost instruiți să mobilizeze opoziția față de această rezoluție – una simbolică, dar susținută constant de majoritatea statelor membre începând din 1992. La ultima votare, 187 de țări s-au pronunțat în favoarea ridicării embargoului, doar SUA și Israel exprimându-și dezacordul.

Washingtonul își menține poziția, susținând că problemele economice ale Cubei sunt rezultatul „gestionării defectuoase și corupției interne”, nu al sancțiunilor externe. De asemenea, autoritățile americane acuză Havana că nu și-ar fi protejat cetățenii, permițând recrutarea lor de către forțele ruse.

Recrutare prin Telegram și promisiuni de cetățenie

Potrivit unor rapoarte publicate de Reuters, armata rusă recurge la platforma Telegram pentru a atrage cetățeni străini în conflictul din Ucraina, oferind în schimb cetățenie rusă și salarii considerabile. Campania de recrutare vizează în special persoane din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, atrase de perspectiva unor câștiguri cuprinse între 2.500 și 3.500 de dolari pe lună – sume considerabil mai mari decât veniturile medii din țările de origine.

Un exemplu menționat este cel al unui bărbat din Iordania, în vârstă de 54 de ani, care a fost recrutat sub promisiunea unui post de bucătar. În realitate, după semnarea unui contract cu Ministerul Apărării al Rusiei, el a fost trimis pe front în Ucraina.

Străinii care acceptă să se alăture forțelor ruse trec printr-o perioadă de instruire de 4–6 săptămâni, cu cursuri de limbă rusă incluse, și primesc cetățenia rusă imediat după semnarea contractului. După șase luni de serviciu, au dreptul la un concediu de două săptămâni.

Cuba, între Moscova și Washington

Deși în trecut administrațiile democrate au făcut pași timizi spre normalizarea relațiilor cu Havana, impunând relaxări în domenii precum turismul și comerțul, direcția s-a schimbat în timpul mandatului președintelui Donald Trump. Sub conducerea sa, embargoul a fost consolidat, iar Cuba a fost reintrodusă pe lista statelor sponsori ai terorismului.

Secretarul de stat Marco Rubio – de origine cubano-americană – s-a numărat printre vocile cele mai critice la adresa regimului cubanez, iar influența sa în cadrul actualei administrații republicane rămâne puternică. Rubio este, de asemenea, unul dintre cei mai vocali susținători ai sancțiunilor împotriva Rusiei.

Oficialii americani insistă că susținerea indirectă a Cubei pentru agresiunea rusă în Ucraina reprezintă un motiv suplimentar pentru menținerea – sau chiar extinderea – sancțiunilor existente.

