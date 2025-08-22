SUA au interzis schimbul de informații cu partenerii privind negocierile dintre Rusia și Ucraina

Într-o mișcare fără precedent în istoria recentă a alianței „Cinci Ochi”, comunitatea americană de informații a fost instruită să nu mai împărtășească niciun fel de informație legată de negocierile dintre Rusia și Ucraina cu ceilalți membri ai grupului — Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Decizia a fost oficializată printr-o directivă clasificată, emisă pe 20 iulie de directoarea comunității naționale de informații, Tulsi Gabbard, potrivit unor surse din interior citate de CBS News.

Documentul, aplicabil întregii rețele de agenții de informații americane, impune marcajul NOFORN (no foreign dissemination) asupra tuturor analizelor și informațiilor legate de tentativele — fragile și nepublice — de relansare a dialogului dintre Kiev și Moscova. Singura excepție permisă: informațiile deja dezvăluite public.

Măsura restricționează astfel schimbul de date nu doar în afara SUA, ci chiar și în interiorul propriei structuri federale — doar agențiile care au colectat direct datele respective mai pot avea acces la ele. Informațiile de natură diplomatică sau militară, în măsura în care nu sunt legate direct de negocieri, rămân, în schimb, neafectate de restricție.

Un precedent periculos?

Dincolo de implicațiile practice, directiva pare să fi tulburat echilibrul unei alianțe ce datează din epoca Războiului Rece. Formată în anii ‘40 ca o reacție secretă anglo-americană la influența sovietică, și extinsă ulterior la cinci membri, rețeaua „Cinci Ochi” a devenit pilonul schimbului de informații între democrațiile occidentale. Excluderea temporară a partenerilor-cheie dintr-un dosar major de securitate ridică întrebări fundamentale privind sustenabilitatea mecanismului.

„Valoarea unei alianțe precum << Cinci Ochi >> este tocmai capacitatea de a genera o viziune comună asupra amenințărilor globale. Dacă unul dintre membri iese din sincron, ceilalți pot reacționa prin reducerea propriei transparențe”, avertizează Steven Cash, fost ofițer CIA și oficial în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

O viziune similară exprimă și Sam Vinograd, fostă consilieră pe securitate națională și actuală analistă pentru CBS: „O astfel de decuplare poate avea un efect de domino — partenerii ar putea decide să creeze propriile canale alternative de schimb, fără SUA, ceea ce ar duce la fragmentarea analizei strategice comune”.

Reflex politic sau decizie rațională?

Alți foști oficiali temperează însă temerile, susținând că asemenea restricții sunt uzuale în funcție de natura datelor și de interesele în joc. Ezra Cohen, expert în cadrul Hudson Institute și fost oficial în Departamentul Apărării, atrage atenția că marcajul NOFORN este frecvent folosit în practică, atunci când prioritățile SUA nu coincid cu cele ale partenerilor.

„Există informații clasificate doar pentru britanici sau doar pentru australieni. Nu întotdeauna avem aceleași obiective. Când diferențele devin relevante, fiecare stat protejează ceea ce consideră esențial pentru propriul interes”, spune Cohen. El consideră că reacțiile critice reflectă mai degrabă nemulțumiri politice față de linia promovată de administrația Trump și de oamenii instalați de aceasta în funcții-cheie, inclusiv Gabbard.

Tot Cohen admite însă că o astfel de decizie poate limita reciprocitatea: „Efectul de recul este inevitabil. Dacă noi nu oferim acces la o anumită categorie de date, nu trebuie să ne așteptăm să fim tratați altfel de ceilalți”.

Un gest simbolic sau începutul ruperii de ritm?

Într-un gest care a stârnit și mai multe semne de întrebare, Tulsi Gabbard a retras recent accesul la informații clasificate pentru 37 de actuali și foști oficiali din comunitatea de informații americană, acuzându-i că și-au folosit pozițiile „în interes personal, politic sau partizan”.

În acest context tensionat, alegerea de a ține închis canalul de informații despre negocierile ruso-ucrainene nu pare a fi doar o decizie tehnică. Într-un moment în care fragmentele de dialog dintre Kiev și Moscova ar putea redefini securitatea europeană, partenerii din „Cinci Ochi” privesc decizia Washingtonului cu un amestec de îngrijorare și resemnare.

