SUA au interzis schimbul de informații cu partenerii privind negocierile dintre Rusia și Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 22 August 2025, ora 21:44
570 citiri
SUA au interzis schimbul de informații cu partenerii privind negocierile dintre Rusia și Ucraina
Tulsi Gabbard, director al Serviciilor Naționale de Informații din SUA FOTO X/@TulsiPotus

Într-o mișcare fără precedent în istoria recentă a alianței „Cinci Ochi”, comunitatea americană de informații a fost instruită să nu mai împărtășească niciun fel de informație legată de negocierile dintre Rusia și Ucraina cu ceilalți membri ai grupului — Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Decizia a fost oficializată printr-o directivă clasificată, emisă pe 20 iulie de directoarea comunității naționale de informații, Tulsi Gabbard, potrivit unor surse din interior citate de CBS News.

Documentul, aplicabil întregii rețele de agenții de informații americane, impune marcajul NOFORN (no foreign dissemination) asupra tuturor analizelor și informațiilor legate de tentativele — fragile și nepublice — de relansare a dialogului dintre Kiev și Moscova. Singura excepție permisă: informațiile deja dezvăluite public.

Măsura restricționează astfel schimbul de date nu doar în afara SUA, ci chiar și în interiorul propriei structuri federale — doar agențiile care au colectat direct datele respective mai pot avea acces la ele. Informațiile de natură diplomatică sau militară, în măsura în care nu sunt legate direct de negocieri, rămân, în schimb, neafectate de restricție.

Un precedent periculos?

Dincolo de implicațiile practice, directiva pare să fi tulburat echilibrul unei alianțe ce datează din epoca Războiului Rece. Formată în anii ‘40 ca o reacție secretă anglo-americană la influența sovietică, și extinsă ulterior la cinci membri, rețeaua „Cinci Ochi” a devenit pilonul schimbului de informații între democrațiile occidentale. Excluderea temporară a partenerilor-cheie dintr-un dosar major de securitate ridică întrebări fundamentale privind sustenabilitatea mecanismului.

„Valoarea unei alianțe precum << Cinci Ochi >> este tocmai capacitatea de a genera o viziune comună asupra amenințărilor globale. Dacă unul dintre membri iese din sincron, ceilalți pot reacționa prin reducerea propriei transparențe”, avertizează Steven Cash, fost ofițer CIA și oficial în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

O viziune similară exprimă și Sam Vinograd, fostă consilieră pe securitate națională și actuală analistă pentru CBS: „O astfel de decuplare poate avea un efect de domino — partenerii ar putea decide să creeze propriile canale alternative de schimb, fără SUA, ceea ce ar duce la fragmentarea analizei strategice comune”.

Reflex politic sau decizie rațională?

Alți foști oficiali temperează însă temerile, susținând că asemenea restricții sunt uzuale în funcție de natura datelor și de interesele în joc. Ezra Cohen, expert în cadrul Hudson Institute și fost oficial în Departamentul Apărării, atrage atenția că marcajul NOFORN este frecvent folosit în practică, atunci când prioritățile SUA nu coincid cu cele ale partenerilor.

„Există informații clasificate doar pentru britanici sau doar pentru australieni. Nu întotdeauna avem aceleași obiective. Când diferențele devin relevante, fiecare stat protejează ceea ce consideră esențial pentru propriul interes”, spune Cohen. El consideră că reacțiile critice reflectă mai degrabă nemulțumiri politice față de linia promovată de administrația Trump și de oamenii instalați de aceasta în funcții-cheie, inclusiv Gabbard.

Tot Cohen admite însă că o astfel de decizie poate limita reciprocitatea: „Efectul de recul este inevitabil. Dacă noi nu oferim acces la o anumită categorie de date, nu trebuie să ne așteptăm să fim tratați altfel de ceilalți”.

Un gest simbolic sau începutul ruperii de ritm?

Într-un gest care a stârnit și mai multe semne de întrebare, Tulsi Gabbard a retras recent accesul la informații clasificate pentru 37 de actuali și foști oficiali din comunitatea de informații americană, acuzându-i că și-au folosit pozițiile „în interes personal, politic sau partizan”.

În acest context tensionat, alegerea de a ține închis canalul de informații despre negocierile ruso-ucrainene nu pare a fi doar o decizie tehnică. Într-un moment în care fragmentele de dialog dintre Kiev și Moscova ar putea redefini securitatea europeană, partenerii din „Cinci Ochi” privesc decizia Washingtonului cu un amestec de îngrijorare și resemnare.

The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?
The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?
În vreme ce liderii europeni continuă să își ofere unii altora promisiuni și garanții de securitate în sălile luminate ale summit-urilor internaționale, realitatea de pe teren le scapă...
Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate. Experiențele „Budapesta” și „Minsk” nu pot fi repetate, spune un ministru francez
Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate. Experiențele „Budapesta” și „Minsk” nu pot fi repetate, spune un ministru francez
Orice eventuală înțelegere privind viitorul teritoriilor ocupate de Rusia trebuie să fie decisă exclusiv de Ucraina, însă Europa nu poate accepta o schimbare a granițelor prin forță. În...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #SUA, #schimb de informatii, #parteneri , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: "E o onoare imensa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greseala i-a propulsat spectaculos cariera: "Eram convins ca sunt la un pas de somaj"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump dă un termen de două săptămâni pentru a evalua şansele de pace în Ucraina. Negocierile par blocate
  2. Diplomația ca spectacol. Trump și Putin joacă același rol. Zelenski se adaptează. Europa nu reușește
  3. Putin le pregătește rușilor noi măsuri de austeritate și creșteri de taxe pentru a susține războiul din Ucraina
  4. Nici meditațiile și nici activitățile suplimentare: Care este, de fapt, secretul numărul 1 al copiilor performanți
  5. Trump, Putin și ecoul Războiului Rece. Celebra „dezbatere din bucătărie” dintre Richard Nixon și Nikita Hrușciov, reînviată?
  6. Administrația Trump accelerează epurarea din rândul oficialilor din serviciile secrete americane
  7. SUA au interzis schimbul de informații cu partenerii privind negocierile dintre Rusia și Ucraina
  8. Cei care își caută un loc de muncă „nu se mai pot baza” pe metodele clasice. Expert HR: „Suntem într-o piață în care trebuie să plătim facturile”
  9. Veteranii ar putea prelua controlul în Administrația prezidențială ucraineană
  10. Focșani a rămas fără apă după furtuna violentă care a lovit municipiul. Vântul a smuls acoperișuri, iar grindina a făcut ravagii în vii FOTO VIDEO