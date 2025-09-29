SUA analizează posibilitatea de a furniza rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei. „Rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea” VIDEO

SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază de acțiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruși, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk țărilor europene, care la rândul lor le vor trimite Ucrainei.

Vance a declarat, duminică, 28 septembrie, la Fox News că președintele Donald Trump va lua decizia finală cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri.

Ați pus această întrebare despre Tomahawks. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală. Ceea ce va face președintele este ceea ce este în interesul cel mai bun al Statelor Unite ale Americii”, a declarat Vance.

„Purtăm discuții chiar în acest moment despre această problemă”, a continuat Vance.

Președintele Volodimir Zelenski i-a cerut lui Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune în timpul unei întâlniri cu președintele SUA în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, a relatat Telegraph pe 26 septembrie.

Ucraina a apelat în repetate rânduri la Washington pentru capacități de atac cu rază lungă de acțiune pe tot parcursul războiului, dar Statele Unite au refuzat până acum să furnizeze astfel de arme.

Zelenski i-a spus lui Trump că sistemul avansat de armament ar putea crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin în negocierile pentru un acord de pace, potrivit mai multor surse citate de Telegraph.

Liderul ucrainean a declarat ulterior că Trump este deschis solicitării, care, dacă va fi aprobată, ar oferi Ucrainei capacitatea de a ataca ținte din interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei, în timp ce această țară ripostează împotriva atacurilor regulate cu rachete și drone ale Rusiei.

O astfel de livrare de arme va fi în mod cert considerată de Rusia o escaladare în războiul său în Ucraina.

Donald Trump a negat în trecut că Ucraina ar fi solicitat rachete cu rază de acțiune lungă, dar s-a declarat de mai multe ori dezamăgit de refuzul lui Vladimir Putin de a ajunge la un acord de pace.

Vance a mai spus că invazia Rusiei împotriva Ucrainei a stagnat recent, Moscova înregistrând puține câștiguri teritoriale.

„Am urmărit în mod activ pacea chiar de la începutul administrației noastre, însă rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. O mulțime de oameni mor. Ei (rușii) nu se pot lăuda cu prea multe în schimb”, a spus vicepreședintele american.

Comentariile vin pe fondul semnelor unei schimbări în abordarea lui Trump față de război. În urma întâlnirii sale cu Zelenski din 23 septembrie la New York, Trump a scris pe Truth Social că „Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recucerească întreaga Ucraină în forma sa originală”.

„Rușii nu câștigă prea mult. Acest război este teribil pentru economia lor și trebuie să se întrebe câți oameni vor mai avea de pierdut și câți oameni vor mai avea de ucis pentru un avantaj militar foarte mic”, a adăugat vicepreședintele SUA în interviul său.

În ultimele săptămâni, Trump a supravegheat un nou program finanțat de NATO pentru furnizarea de arme americane Ucrainei în cadrul programului Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), cu pachete inițiale de ajutor care includ sisteme de apărare aeriană Patriot și sisteme de rachete HIMARS.

