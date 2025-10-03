Livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei este puțin probabilă. Câte astfel de arme se fabrică anual în SUA

Ideea ca administrația Trump să livreze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească ținte la mii de kilometri adâncime, pare tot mai puțin realistă, potrivit unor surse citate de Reuters. Deși Washingtonul analizează solicitarea Kievului, surse oficiale și persoane familiarizate cu planificarea și stocurile afirmă că rezervele acestor rachete sunt în mare parte alocate Flotei SUA și altor nevoi operaționale.

Vineri, 3 octombrie,vicepreședintele american J. D. Vance a declarat că Statele Unite examinează cererea Ucrainei pentru Tomahawk — rachete cu rază de acțiune de circa 2.500 km, capabile să atingă obiective adânc în teritoriul rus. În paralel, Washingtonul a început să furnizeze informații de targetare privind infrastructura energetică rusă, ceea ce marchează o schimbare notabilă în abordarea americană față de conflict.

Totuși, un reprezentant al administrației și persoane implicate în logistica armamentului au ridicat semne de întrebare privind transferul efectiv al Tomahawk-urilor. Ei subliniază că, deși nu există un deficit „fundamental” de astfel de rachete — acestea rămân un element folosit frecvent în loviturile terestre — disponibilitatea imediată pentru transfer către un terț este limitată. Oficialul a sugerat că, în locul Tomahawk, Ucraina ar putea primi sisteme cu rază mai mică sau că aliații europeni ar putea achiziționa arme cu capacități similare și le-ar putea redirecționa pentru sprijinul Kievului.

Producția rămâne moderată

Schimbarea tonului la Washington — reflectată în declarațiile președintelui Donald Trump, care recent a elogiat capacitatea Ucrainei de a-și recâștiga teritoriile și a descris armata rusă drept un „tigru de hârtie” — a deschis calea unor măsuri mai agresive. Un rezultat tangibil al acestei atitudini este noul mecanism financiar coordonat — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — prin care SUA și partenerii NATO pot finanța transferuri din stocuri americane, facilitând astfel livrări de echipamente critice către Kiev.

Transmiterea Tomahawk ar crește semnificativ capacitatea Ucrainei de a lovi infrastructură militară și logistică adânc în Rusia — baze, noduri de aprovizionare, aerodromuri, centre de comandă — ținte care astăzi sunt, în mare parte, inaccesibile. Predictibil, Moscova a avertizat că un astfel de pas ar duce la o „nouă fază periculoasă de escaladare” între Kremlin și Occident.

Datele bugetare americane ilustrează însă dificultatea unei decizii rapide: Marina SUA este principalul utilizator al rachetelor Tomahawk; din anii 1980, au fost achiziționate aproape 9.000 de exemplare, la un cost mediu de aproximativ 1,3 milioane dolari pe unitate. Producția rămâne moderată — în ultimele decenii s-au fabricat între 55 și 90 de rachete anual, iar pentru 2026 Pentagonul planifică un ordin de 57 de bucăți. În aceste condiții, realocarea semnificativă a stocurilor implică costuri bugetare și reconfigurări logistice considerabile.

În practică, Washingtonul pare să încline spre soluții alternative: furnizarea de informații de targetare, sprijin în achiziția și livrarea unor sisteme de rachete cu rază medie, și mobilizarea aliaților europeni pentru a suplimenta capacitățile Kievului. În timp ce decizia finală rămâne pendinte, dezbaterea evidențiază dilema centrală a sprijinului occidental: cât de departe să se meargă pentru a consolida capacitatea de ripostă a Ucrainei, fără a forța o escaladare deschisă cu Rusia — și cum să se gestioneze, în paralel, constrângerile reale de stoc, producție și buget.

