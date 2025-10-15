Pentagonul a elaborat deja un plan de transfer al rachetelor Tomahawk către Ucraina. Câte ar putea ajunge efectiv la armata lui Zelenski

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 21:29
Pentagonul a elaborat deja un plan de transfer al rachetelor Tomahawk către Ucraina. Câte ar putea ajunge efectiv la armata lui Zelenski
Racheta Tomahawk/FOTO.X@BrennpunktUA

Rachetele de croazieră Tomahawk ar putea ajunge în Ucraina dacă administrația Trump decide să activeze planul elaborat deja de Pentagon. Miza este însă mai complicată decât pare la prima vedere.

Potrivit unor surse citate de The New York Times, Departamentul de Război al Statelor Unite a finalizat un plan pentru transferul – fie prin vânzare, fie ca ajutor militar – al rachetelor Tomahawk către Ucraina. Decizia de a pune acest plan în aplicare ar depinde exclusiv de un ordin prezidențial, care, dacă va veni, ar putea marca o escaladare semnificativă a implicării americane în conflictul ruso-ucrainean.

Pe hârtie, planul este pregătit. În practică, însă, rachetele nu pot fi folosite fără lansatoare adecvate – infrastructură de care Ucraina nu dispune în prezent. Potrivit sursei citate, armata ucraineană ar avea nevoie de sistemele americane Typhon, capabile să lanseze rachetele Tomahawk, dar livrarea acestor lansatoare ar putea fi interpretată de Moscova drept o mișcare agresivă, apropiată de o confruntare directă cu NATO.

Tomahawk, armă strategică și simbol politic

Racheta Tomahawk, cu o rază de acțiune de peste 1.600 de kilometri, este una dintre cele mai versatile arme ale arsenalului american. Comparativ cu rachetele furnizate Ucrainei în 2023 sub administrația Biden, Tomahawk oferă o capacitate de lovire de cinci ori mai mare.

Această evoluție vine într-un moment delicat pentru relațiile Washington-Moscova. Potrivit publicației americane, ideea transferului acestor arme reflectă nu doar intențiile strategice ale Statelor Unite, ci și o anumită frustrare personală a lui Donald Trump față de omologul său rus, Vladimir Putin. Retorica publică a fost dublată, pe 13 octombrie, de o declarație directă a fostului președinte american, care a sugerat că livrarea rachetelor Tomahawk ar putea deveni realitate dacă războiul „nu va fi rezolvat”.

Tot în aceeași zi, compania americană Oshkosh Defense a prezentat X-MAV – o platformă mobilă de lansare compatibilă cu rachetele Tomahawk, semn că industria de apărare americană se pregătește pentru scenarii alternative.

Reacția Moscovei și dilema europeană

Kremlinul nu a întârziat să reacționeze. Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a avertizat că rachetele Tomahawk pot avea și versiuni nucleare, sugerând astfel că o eventuală livrare ar putea fi interpretată ca o amenințare strategică.

În paralel, liderii europeni par să fi lansat o campanie de presiune coordonată asupra Washingtonului, în încercarea de a menține sprijinul american pentru Ucraina într-un moment în care atenția politică a Casei Albe se împarte între campania electorală și provocările interne.

„Ceea ce vedem acum este o campanie coordonată, susținută în principal de europeni, dar și de Ucraina, pentru a transmite Moscovei un semnal clar: sprijinul pentru Kiev continuă, iar ideea că Rusia se află pe calea victoriei este greșită”, a explicat Liana Fix, cercetătoare în cadrul Consiliului pentru Relații Externe din SUA.

Câte rachete ar putea ajunge efectiv în Ucraina?

Chiar și dacă Trump ar da undă verde livrării, capacitatea de transfer este limitată. Potrivit unei analize citate de Financial Times, SUA ar putea pune la dispoziția Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk, în funcție de stocurile disponibile și de prioritățile strategice ale Pentagonului.

O întâlnire esențială este programată pentru 17 octombrie, când Trump ar urma să discute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre potențialele livrări de armament, inclusiv despre Tomahawk. Liderul american a declarat recent că Statele Unite „au suficiente” astfel de rachete și că sunt dispuse să le trimită „dacă situația o impune”.

