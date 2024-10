Reacția Pentagonului după apariția de imagini cu soldați din Coreea de Sud care luptă pentru Putin

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat sâmbătă că nu poate confirma informaţiile că Coreea de Nord a trimis trupe în Rusia care ar putea fi desfăşurate pe frontul din Ucraina, dar a adăugat că o astfel de mişcare, dacă se confirmă, ar fi îngrijorătoare, relatează Reuters.

Agenţia de spionaj a Coreei de Sud a anunţat vineri că Phenianul a trimis 1.500 de militari din trupele speciale în Orientul Extrem rus pentru antrenament şi aclimatizare şi că aceştia cel mai probabil vor fi trimişi pe frontul din Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Coreea de Nord joi că se pregăteşte să trimită 10.000 de soldaţi pentru a ajuta Rusia în război. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat totuşi că nu există dovezi privind o prezenţă a Phenianului până în prezent.

Rusia şi Coreea de Nord au negat amândouă faptul că Phenianul ar fi trimis personal militar pentru a ajuta Rusia în războiul cu Ucraina, notează Reuters.

Centrul Ucrainei pentru Comunicare Strategică și Securitate Informațională a publicat, vineri, 18 octombrie, un videoclip (mai jos) care se presupune că arată soldați nord-coreeni într-o tabără militară rusă unde se pregătesc să se alăture efortului de război al Moscovei împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.

