SUA și Rusia pregătesc un acord de încetare a focului cu retragerea Forțelor Armate Ucrainene din Donbas, potrivit Bloomberg

Statele Unite și Federația Rusă ar purta negocieri preliminare privind un posibil acord de încetare a focului în Ucraina, care ar putea consfinți controlul Moscovei asupra unor teritorii ocupate, relatează agenția de presă Bloomberg, citând surse familiare cu discuțiile.

Conform publicației, oficiali americani și ruși analizează contururile unei eventuale înțelegeri care ar îngheța conflictul și ar confirma de facto autoritatea Rusiei asupra Crimeei, anexată în 2014, precum și asupra unor părți din regiunile Donețk și Luhansk, în estul Ucrainei. Kremlinul ar cere, în acest context, retragerea forțelor ucrainene din zonele pe care le mai controlează în Donbas – o cerere pe care Kievul o respinge categoric.

O negociere complexă

Bloomberg notează că administrația de la Washington încearcă să obțină susținerea Ucrainei și a partenerilor europeni pentru o eventuală formulă de compromis, însă nu există, în acest moment, un consens. În schimb, Moscova ar urma să își oprească înaintarea în regiunile Herson și Zaporojie, menținând actualele linii de front. Rămâne însă incert dacă autoritățile ruse sunt dispuse să renunțe la controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie – cea mai mare din Europa – aflată sub ocupație militară rusă din 2022.

Atât Casa Albă, cât și Kremlinul au refuzat să comenteze oficial informațiile. Ucraina, de asemenea, nu a emis poziții publice în legătură cu presupusele discuții.

O „înghețare” a războiului

Potrivit Bloomberg, obiectivul acordului ar fi stoparea luptelor, crearea unui cadru pentru negocieri tehnice ulterioare și, în cele din urmă, identificarea unei soluții politice pentru conflict. Cu toate acestea, premisele rămân fragile.

Anterior, Washingtonul a subliniat că orice proces de pace trebuie să includă o încetare unilaterală a ostilităților din partea Rusiei. Cu toate acestea, mai multe contacte între președintele Donald Trump și Vladimir Putin, precum și o vizită recentă a emisarului special american Steve Witkoff la Moscova, nu s-au concretizat într-un acord.

Surse apropiate administrației americane afirmă că președintele Trump, care a promis în campanie că va pune capăt rapid războiului, s-ar fi arătat frustrat de poziția dură a Kremlinului, însă până în prezent nu a impus noi sancțiuni, optând în schimb pentru majorarea tarifelor impuse unor țări care colaborează economic cu Rusia.

Poziții ireconciliabile

Potrivit surselor citate, președintele Putin continuă să solicite statut de neutralitate pentru Ucraina, renunțarea la integrarea în NATO și recunoașterea formală a anexării teritoriilor ocupate – cerințe pe care Kievul și aliații săi occidentali le resping ferm.

Donald Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, pe 15 august, într-un posibil summit găzduit de Emiratele Arabe Unite. Tema principală ar fi o eventuală înțelegere care să confirme controlul rus asupra unor regiuni ocupate, în schimbul retragerii trupelor din alte zone.

Totuși, divergențele persistă, iar refuzul părții ucrainene de a accepta pierderi teritoriale pune administrația americană într-o poziție delicată – între a menține sprijinul pentru Kiev sau a explora un compromis cu Moscova.

Conform analiștilor citați de Bloomberg, un refuz oficial din partea Ucrainei și a partenerilor europeni ar putea consolida poziția lui Vladimir Putin, în timp ce SUA riscă fie să-și reducă sprijinul militar acordat Ucrainei, fie să se retragă din eforturile diplomatice internaționale.

Diplomație sub presiune

În ciuda eforturilor diplomatice, tensiunile dintre pozițiile celor două tabere rămân majore. În ultimele săptămâni, președintele american și-a înăsprit tonul față de Kremlin, în urma eșecului unor tentative anterioare de mediere.

La începutul lunii august, Donald Trump a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reiterând angajamentul SUA de a lucra pentru încheierea conflictului. Potrivit unor surse, el a declarat că există „progrese semnificative” în contactele diplomatice purtate de emisarul său special cu partea rusă.

