Evgheni Savostianov nu mai are loc în Europa, dar are încă multe de spus despre Rusia. Fost șef al KGB-ului din Moscova, consilier în structuri guvernamentale și pentru o vreme chiar ministru al Culturii, Savostianov s-a retras din funcție în 2015, acuzând climatul tot mai sufocant al cenzurii. În 2022, a semnat public apeluri împotriva invaziei din Ucraina și împotriva recurgerii la șantajul nuclear. Astăzi, este considerat una dintre vocile cele mai lucide ale opoziției intelectuale ruse, dar rămâne persona non grata în Europa.

Într-un interviu pentru Corriere della Sera, el avertizează că atât Kremlinul, cât și președintele american Donald Trump folosesc aceeași strategie periculoasă: stârnirea fricii colective.

Apocalipsa, ca strategie politică

„Trump face azi exact ceea ce a făcut Putin ani la rând: sugerează că e gata să meargă până la capăt, să apese pe butonul nuclear, pentru a obține concesii din partea adversarului. Nu e prima dată când funcționează. În 2014, în Crimeea, apoi în 2022, când a început invazia, și din nou în octombrie același an, când trupele ruse erau blocate la Herson. Sau în februarie 2024, când Kremlinul voia să oprească ajutorul militar american pentru Ucraina”, spune Savostianov.

În opinia sa, deși spectrul nuclear e evocat tot mai des, realitatea e alta: „Spre deosebire de criza rachetelor din Cuba sau de conflictul din Yom Kippur, azi nu suntem în pragul unui dezastru. Ucraina nu este în colaps militar.”

Trump, submarinul și mesajul către Kremlin

Întrebat dacă declarațiile lui Trump, despre mutarea unor submarine nucleare, ar putea influența Moscova, Savostianov răspunde fără echivoc: „La Kremlin, mesajul a fost recepționat. A menționat clasa Ohio, cu potențial suficient pentru a distruge întreaga infrastructură strategică terestră a Rusiei. Acest lucru provoacă neliniște reală printre analiști.”

Medvedev, de la imaginea modernă la portavocea ridicolului

Cât despre Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, Savostianov nu mai are iluzii: „A început ca un politician moderat, pro-occidental. Astăzi este folosit pentru a lansa cele mai grosolane provocări împotriva Occidentului. Nu mai are niciun rol real, nu mai contează în ecuația deciziilor.”

Trump și Putin – o relație de conveniență

Pentru Savostianov, relația dintre Trump și Putin nu a fost niciodată una de „simpatizanți”: „E o tactică veche a lui Trump: lingușește, promite concesii, doar pentru a obține beneficii. Când metoda nu mai funcționează, renunță imediat.”

Mai îngrijorător i se pare însă faptul că lumea se confruntă cu lideri „complet ideologizați”: „Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Khamenei – sunt uniți de o obsesie: slăbirea influenței Occidentului. Nu îi poți convinge prin diplomație. Doar forța disuasiunii mai contează pentru ei.”

Savostianov zâmbește când e întrebat despre acuzațiile rusești de rusofobie: „Retorica oficială vrea să convingă lumea că frica de Rusia vine din prejudecăți, nu din agresiuni reale. Este o deturnare a realității. Adevărul e că prea puțini europeni înțeleg ce se spune despre ei, zi de zi, la cel mai înalt nivel în Rusia. Dacă ar ști, ar deveni și mai conștienți de necesitatea apărării propriului spațiu democratic.”

Savostianov recunoaște că experiența personală e relevantă: „Nu pot intra în Europa din 2014. Nu o văd ca pe o formă de rusofobie, ci mai degrabă ca o consecință a propriei mele biografii, deloc conformiste. Și, desigur, a excesului de zel al unor funcționari occidentali.”

În final, fostul șef KGB atrage atenția că Europa greșește grav atunci când încearcă să-i „protejeze” pe cetățeni de realitate: „Frica de Rusia nu e doar justificată, e insuficientă. Să le ascunzi oamenilor ce se întâmplă cu adevărat în Est e o eroare. Cu cât înțelegem mai repede pericolul, cu atât ne vom apăra mai bine valorile”.

