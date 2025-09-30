Aflat recent în Marea Britanie, președintele SUA, Donald Trump, a reluat, cu seninătate, ideea că războiul din Ucraina „nu afectează” direct Statele Unite. „Avem un ocean întreg care ne desparte,” a spus, privind spre jurnaliști, cu obișnuita detașare pe care o afișează atunci când nu dorește să-și asume o poziție clară într-o chestiune internațională.

Această declarație, venită într-un moment în care Kievul este supus unor atacuri constante, iar războiul cu Rusia a devenit tot mai complex și mai imprevizibil, ignoră însă realități mult mai profunde decât distanța geografică. Pentru cine privește cu atenție, Ucraina nu este doar un punct pe hartă, ci un pivot în istoria contemporană. Iar dacă America se lasă convinsă de iluzia că acest conflict nu o privește, s-ar putea trezi că viitorul ordinii mondiale i-a fost decis în absența ei, scrie, în Kyiv Post, John Sipher, cercetător la Atlantic Council și cofondator al Spycraft Entertainment, ce a lucrat pentru Serviciul Clandestin al CIA timp de 28 de ani.

1. Ucraina ca linie de apărare în fața haosului european

Un colaps militar al Ucrainei nu ar însemna doar pierderea suveranității unui stat. Ar fi începutul unei crize majore a stabilității europene. Raidurile cu drone în România și Polonia, atacurile asupra infrastructurii civile din porturi sau zone comerciale, dar și sabotajele asupra cablurilor maritime sunt doar avanpremiera unei Europe vulnerabile. Dacă frontul ucrainean cedează, următorul val nu va întârzia.

Contrar unei opinii vehiculate în cercurile izolaționiste americane, o Europă slăbită nu este un câștig strategic pentru Washington. Este o povară. O Europă cuprinsă de teamă, înarmare accelerată și haos social va cere, inevitabil, o reacție americană. Iar acel moment nu va veni sub forma unei vizite diplomatice, ci a unei mobilizări militare — poate în Polonia, poate în țările baltice, poate chiar mai aproape.

În mod evident, Statele Unite nu vor putea rămâne observatori dacă Rusia se apropie de frontierele NATO. Iar absența Ucrainei ca stat-tampon va transforma o amenințare periferică într-o criză centrală pentru ordinea euro-atlantică.

2. Ucraina, frontul ideologic al libertății

A doua dimensiune, poate mai puțin discutată în termeni strategici, este cea ideologică. Ucraina este astăzi locul în care se joacă soarta unei idei: că oamenii au dreptul să decidă asupra propriului destin, fără ca puterea să vină de sus, dintr-un birou de la Kremlin, ci de jos, prin vot, protest, grevă, exprimare liberă.

Această confruntare nu este nouă. A cunoscut ecouri în istorie — în Atena antică, în Revoluția Americană, în căderea Zidului Berlinului. Iar acum, în 2023, este rescrisă pe străzile Harkovului sau în tranșeele din Donbas.

Cei care cred că în Ucraina se apără doar un teritoriu greșesc fundamental. Se apără dreptul unei națiuni de a se construi în afara imperiilor. Se apără ideea că libertatea nu este o concesie, ci o condiție de existență a statului modern.

Iar dacă acest test eșuează, mesajul transmis lumii va fi clar: autocrațiile pot învinge, pot cuceri, pot rescrie granițe — și nimeni nu va interveni. Pentru Rusia, China sau Iran, tăcerea Vestului va fi percepută nu ca neutralitate, ci ca slăbiciune, susține analistul american.

3. O datorie morală și un reflex identitar

În fine, există un argument care ține de însăși ideea de Americă. Statele Unite nu sunt o națiune formată printr-o etnie dominantă sau printr-o religie unificatoare. Ele s-au format în jurul unei idei: că orice om, indiferent de unde vine, are dreptul la libertate, muncă și respect.

Această idee, care a dus la abolirea sclaviei, la lupta pentru drepturile civile și la formarea unei societăți pluraliste, este ceea ce americanii ar trebui să recunoască în Ucraina. Pentru că ucrainenii nu cer să fie salvați. Cer doar dreptul de a alege pentru ei înșiși. Iar într-o lume în care autocrațiile devin tot mai sigure pe ele, această cerere este, în sine, un act de rebeliune democratică.

Din acest motiv, susținerea Ucrainei nu este doar o chestiune de geopolitică. Este o recunoaștere de principiu. Este reafirmarea că democrația merită apărată nu doar când e comod, ci mai ales când e dificil.

Ucraina contează pentru Statele Unite nu pentru că ar fi un aliat strategic de prim rang sau pentru că ar avea o economie competitivă. Ci pentru că este, în acest moment, simbolul viu al ideii că oamenii pot să reziste în fața tancurilor cu drapelul libertății în mâini.

Indiferența Americii, dacă va continua, nu va însemna doar pierderea unui partener. Va însemna că ideea care a stat la baza propriei sale nașteri este tratată ca o relicvă. Iar în acel moment, nu Ucraina va fi cea care pierde — ci însuși idealul american, conchide John Sipher.

