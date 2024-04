SUA a transferat Ucrainei arme și muniții iraniene confiscate. „Suficient echipament pentru a înarma o brigadă ucraineană” FOTO

SUA a anunţat marţi, 8 aprilie, că a transferat săptămâna trecută Ucrainei arme şi muniţii de calibru mic trimise inţial de Iran rebelilor houthi din Yemen, dar confiscate de Washington şi aliaţii săi, relatează AFP.

Această livrare de arme trebuie să ajute Kievul, care duce o lipsă acută de muniţii pentru a putea contracara războiul declanşat împotriva sa de Rusia, dar aceasta nu rezolvă deficitul de armament greu (obuze, rachete) al armatei ucrainene, în timp ce Congresul american nu reuşeşte să se pună de acord pentru a valida un nou pachet de ajutor militar.

Încărcătura, livrată la 4 aprilie, a cuprins peste 5.000 de puşti de asalt AK-47, mitraliere, arme de precizie, lansatoare de grenade şi peste 500.000 de cartuşe de puşcă, a indicat Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un comunicat pe X (ex-Twitter).

„Aceasta reprezintă suficient echipament pentru a înarma o brigadă ucraineană cu puşti de calibru mic”, se afirmă în text.

U.S. Government Transfers Captured Weapons

On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo