SUA au transferat Ucrainei muniții cu dispersie de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară care a semnat convenția care le interzice

SUA au transferat în Ucraina muniții cu dispersie în cel puțin șapte transporturi din iulie 2023 până în octombrie 2024. Unele bombe au trecut, se pare, prin Germania, semnatară a convenției care interzice munițiile cu dispersie, a afirmat luni, 15 septembrie, Grupul de monitorizare pentru mine terestre și muniții cu dispersie într-un nou raport dat publicității la Geneva și preluat de Reuters.

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump ca președinte al SUA, nu s-au mai făcut astfel de transferuri, consemnează documentul.

Munițiile cu dispersie au ucis peste 1.200 de civili în Ucraina de la începutul invaziei ruse, conform sursei citate.

Grupul - secțiunea de cercetare a unei asociații de organizații neguvernamentale - arată că ambele părți angajate în conflict continuă să folosească munițiile respective, cunoscute și ca bombe cu submuniție, dar Rusia este cea care recurge mai frecvent la astfel de arme care pot produce răni grave.

Expertul Michael Hart din cadrul grupului a arătat că 'există în continuare atacuri care lovesc zone civile și clădiri rezidențiale', iar 'atacurile individuale (...) au ucis zeci de civili și au lăsat sute de răniți'.

Nici Rusia, nici Ucraina nu sunt părți ale convenției din 2008 care interzice munițiile cu dispersie, acord asumat de 112 țări.

Lansate de la sol sau din aeronave, bombele respective explodează în aer și împrăștie pe o suprafață largă bombe mai mici.

Supraviețuitorii suferă frecvent răni grave de pe urma deflagrațiilor și arsuri care pot necesita îngrijiri medicale pe viață, iar activiștii care fac campanie împotriva armelor de acest tip sunt îngrijorați în special de bombele neexplodate rămase pe câmpurile de luptă multă vreme după încheierea conflictelor.

Grupul de monitorizare menționează că retragerea Lituaniei din convenție în martie anul acesta 'a provocat îngrijorare cu privire la erodarea normelor umanitare de dezarmare'. 'Este prima țară care se retrage', constată autorii.

'Am văzut deja impactul acestei decizii asupra tratatului de interzicere a minelor, iar statele ar trebui să fie extrem de atente la un efect de domino mai amplu', a avertizat Tamar Gabelnic, directorul Coaliției pentru muniția cu dispersie.

În iunie, Ucraina s-a alăturat celor câteva țări care și-au anunțat retragerea din Convenția de la Ottawa privind minele terestre, în fața amenințărilor militare tot mai serioase din partea Rusiei.

