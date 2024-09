Ce pot face pe front vehiculele Bradley pe care SUA le vor trimite ucrainenilor. „Noaptea, această mașină e neprețuită. Vizibilitatea este mai bună decât în timpul zilei” VIDEO

SUA au promis Ucrainei un nou pachet de ajutor militar care include mai multe vehicule de luptă pentru infanterie Bradley.

Vehiculele blindate fabricate în SUA, care oferă manevrabilitate, versatilitate și suficientă putere de foc, s-au dovedit valoroase pentru eforturile Ucrainei pe câmpul de luptă - mai mult decât tancurile de luptă principale și alte blindate grele pe care le-a primit.

Departamentul american al Apărării a anunțat vineri, 6 septembrie, pachetul de ajutor, estimat la 250 de milioane de dolari, menționând că acesta „va oferi Ucrainei capacități suplimentare pentru a-și satisface cele mai urgente nevoi, inclusiv: rachete de apărare aeriană; muniție pentru sisteme de rachete și artilerie; vehicule blindate; și arme antitanc”.

Pachetul de asistență include muniție, sisteme Javelin, rachete cu lansare tubulară, cu urmărire optică, ghidate prin cablu (TOW), transportoare blindate de personal M113 și vehicule protejate la ambuscadă rezistente la mine (MRAP).

Dar unul dintre bunurile cele mai notabile ale pachetului este Bradley, vehiculul de luptă formidabil care a fost utilizat intens în luptă.

The US announced a new military aid package for Ukraine valued at $250 million to meet Ukraine's critical defense needs.

The capabilities in this package include:

◾️Bradley IFVs

◾️M113 APCs

◾️MRAP Vehicles

◾️RIM-7 missiles and support for air defense

◾️Stinger missiles… pic.twitter.com/Neh6tq9xY8