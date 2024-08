Zi neagră pentru ruși. Ucrainenii au scufundat un submarin rusesc al Flotei Mării Negre aflat la Sevastopol

Pentru a doua oară în decurs de mai puțin de un an, forțele armate ucrainene au lovit submarinul rusesc al Flotei Mării Negre Rostov-pe-Don, în portul Sevastopol și de data aceasta submersibilul s-a scufundat.

Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit și un sistem rusesc de rachete antiaeriene S-400 în Crimeea ocupată temporar, anunță Statul Major al armatei Ucrainei.

Astfel, conform informațiilor confirmate de unități ale forțelor antirachetă, în cooperare cu unități ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, patru lansatoare ale sistemului de apărare antiaeriană „Triumph” au fost avariate semnificativ.

🔥The Defense Forces of 🇺🇦Ukraine struck a 🇷🇺submarine and an enemy 🇷🇺S-400 anti-aircraft missile system in the temporarily occupied Crimea — General Staff of Ukraine

