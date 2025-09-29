Ucraina va mai primi un tip de avion occidental, după F-16 și Mirage

Autor: Veronica Andrei
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:52
737 citiri
Ucraina va mai primi un tip de avion occidental, după F-16 și Mirage
Avioane de luptă Gripen Foto: Pixabay

Ucraina se pregătește să primească, pe lângă avioanele F-16 promise și aparatele Mirage din Franța, și avioane multirol Gripen din Suedia – primele de acest tip care vor ajunge în țară.

Generalul-locotenent Ivan Gavriliuk, adjunct al ministrului ucrainean al apărării, a declarat într-un interviu pentru BBC că aceste aeronave vor deveni parte a unui sistem de apărare „multistratificat” împotriva dronelor Shahed și a altor arme aeriene folosite de Rusia.

Întrebat când și câte aparate ar putea ajunge efectiv în Ucraina, el a răspuns: „Când le veți vedea pe cerul Ucrainei, atunci veți înțelege”.

Intensificarea atacurilor rusești

Potrivit oficialului, Rusia continuă să-și intensifice atacurile aeriene. Într-o recentă ofensivă, forțele ruse au folosit aproape 600 de drone și 50 de rachete de diferite tipuri.

Dronelor Shahed le-a fost îmbunătățit sistemul de ghidaj: de la antene cu patru canale în 2023, la sisteme cu 16 canale capabile să schimbe frecvențele și să treacă prin zone de bruiaj. Combinate cu atacuri masive, aceste modificări fac interceptarea lor tot mai dificilă, a explicat Gavriliuk.

De aici și nevoia unui sistem complex de apărare, care să includă rachete sol-aer, grupuri mobile de foc, drone de interceptare, război electronic și aviație.

Kievul a cerut partenerilor internaționali cel puțin zece sisteme Patriot cu rază medie de acțiune, capabile să intercepteze inclusiv rachete balistice hipersonice Kinzhal.

Atuurile Gripen

Saab JAS 39 Gripen este un avion multirol supersonic, recunoscut pentru manevrabilitate și capacitatea de a decola și ateriza pe piste scurte – inclusiv pe drumuri de numai 16 metri lățime.

Gripen poate detecta ținte aeriene la 120 km și ținte terestre mobile la 70 km, urmărind simultan zece obiective și atacând patru dintre ele. Are opt puncte de armament și poate transporta rachete aer-aer, aer-sol, bombe ghidate, precum și un tun Mauser de 27 mm. Raza de acțiune este de aproximativ 1.500 km.

Comparativ cu F-16, Gripen este mai mic și mai ieftin, dar este produs în număr mult mai redus – circa 300 de unități până în 2024, față de peste 4.500 de F-16. Acest lucru ar putea reprezenta o provocare pentru menținerea și înlocuirea aparatelor în caz de pierderi.

Deși oficialii suedezi au declarat anterior că un transfer al celor mai noi Gripen E ar putea fi posibil doar după război și printr-un acord pe termen lung, Ucraina și-a exprimat constant interesul pentru aceste aeronave. Țara are deja experiență cu echipamente Saab, inclusiv avionul de supraveghere ASC-890.

În același timp, există cerere pentru Gripen și din partea altor state, inclusiv din America Latină.

Ucraina accelerează pregătirile pentru iarnă. „Punctele de invincibilitate” și generatoare, priorități strategice în fața atacurilor rusești VIDEO
Ucraina accelerează pregătirile pentru iarnă. „Punctele de invincibilitate” și generatoare, priorități strategice în fața atacurilor rusești VIDEO
Până la jumătatea lunii octombrie, autoritățile ucrainene intenționează să finalizeze toate măsurile necesare pentru a asigura un început sigur al sezonului de încălzire. Anunțul a...
Viktor Orbán: „UE se transformă într-un proiect militar anti-Rusia”. Presa proguvernamentală maghiară acuză Ucraina că ar pregăti o operațiune de tip „steag fals” împotriva Poloniei și României
Viktor Orbán: „UE se transformă într-un proiect militar anti-Rusia”. Presa proguvernamentală maghiară acuză Ucraina că ar pregăti o operațiune de tip „steag fals” împotriva Poloniei și României
Premierul ungar Viktor Orbán a lansat un nou atac la adresa direcției strategice a Uniunii Europene, afirmând că Bruxellesul s-ar transforma „într-un proiect militar” cu scopul declarat de...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #avion gripen , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Criminalul din Mureș, pe lista "Most Wanted" a Europol. Cum îl prezintă instituția europeană pe Emil Gânj
  2. Cel mai nou și mai mare portavion face China și mai periculoasă și capabilă să lovească oriunde pe glob. Are totuși un punct slab VIDEO
  3. Energia viitorului se ascunde sub apă: sfere uriașe de beton, transformate în „baterii” pe fundul oceanului
  4. Ucraina va mai primi un tip de avion occidental, după F-16 și Mirage
  5. Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București lansează al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH
  6. Războiul mediatic dintre Kiev și Budapesta. Ungaria blochează 12 site-uri ucrainene
  7. Putin a dat startul campaniei de recrutări de toamnă. A ordonat cel mai mare val de încorporări din ultimii 9 ani. Câți ruși vizează liderul de la Kremlin
  8. UE așa cum era nu mai există, avertizează Politico. Liderii fac presiuni pentru remodelarea Uniunii în umbra agresivă a lui Putin ANALIZĂ
  9. Ucraina accelerează pregătirile pentru iarnă. „Punctele de invincibilitate” și generatoare, priorități strategice în fața atacurilor rusești VIDEO
  10. Poliţist de la Antidrog, acuzat că furniza traficanţilor de droguri informaţii despre anchetele procurorilor. Ce primea în schimb

Ultimele emisiuni

Acum 54 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la