Ucraina va mai primi un tip de avion occidental, după F-16 și Mirage

Ucraina se pregătește să primească, pe lângă avioanele F-16 promise și aparatele Mirage din Franța, și avioane multirol Gripen din Suedia – primele de acest tip care vor ajunge în țară.

Generalul-locotenent Ivan Gavriliuk, adjunct al ministrului ucrainean al apărării, a declarat într-un interviu pentru BBC că aceste aeronave vor deveni parte a unui sistem de apărare „multistratificat” împotriva dronelor Shahed și a altor arme aeriene folosite de Rusia.

Întrebat când și câte aparate ar putea ajunge efectiv în Ucraina, el a răspuns: „Când le veți vedea pe cerul Ucrainei, atunci veți înțelege”.

Intensificarea atacurilor rusești

Potrivit oficialului, Rusia continuă să-și intensifice atacurile aeriene. Într-o recentă ofensivă, forțele ruse au folosit aproape 600 de drone și 50 de rachete de diferite tipuri.

Dronelor Shahed le-a fost îmbunătățit sistemul de ghidaj: de la antene cu patru canale în 2023, la sisteme cu 16 canale capabile să schimbe frecvențele și să treacă prin zone de bruiaj. Combinate cu atacuri masive, aceste modificări fac interceptarea lor tot mai dificilă, a explicat Gavriliuk.

De aici și nevoia unui sistem complex de apărare, care să includă rachete sol-aer, grupuri mobile de foc, drone de interceptare, război electronic și aviație.

Kievul a cerut partenerilor internaționali cel puțin zece sisteme Patriot cu rază medie de acțiune, capabile să intercepteze inclusiv rachete balistice hipersonice Kinzhal.

Atuurile Gripen

Saab JAS 39 Gripen este un avion multirol supersonic, recunoscut pentru manevrabilitate și capacitatea de a decola și ateriza pe piste scurte – inclusiv pe drumuri de numai 16 metri lățime.

Gripen poate detecta ținte aeriene la 120 km și ținte terestre mobile la 70 km, urmărind simultan zece obiective și atacând patru dintre ele. Are opt puncte de armament și poate transporta rachete aer-aer, aer-sol, bombe ghidate, precum și un tun Mauser de 27 mm. Raza de acțiune este de aproximativ 1.500 km.

Comparativ cu F-16, Gripen este mai mic și mai ieftin, dar este produs în număr mult mai redus – circa 300 de unități până în 2024, față de peste 4.500 de F-16. Acest lucru ar putea reprezenta o provocare pentru menținerea și înlocuirea aparatelor în caz de pierderi.

Deși oficialii suedezi au declarat anterior că un transfer al celor mai noi Gripen E ar putea fi posibil doar după război și printr-un acord pe termen lung, Ucraina și-a exprimat constant interesul pentru aceste aeronave. Țara are deja experiență cu echipamente Saab, inclusiv avionul de supraveghere ASC-890.

În același timp, există cerere pentru Gripen și din partea altor state, inclusiv din America Latină.

