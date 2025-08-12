Resortul de lux care i-ar putea găzdui pe Trump și Putin în Alaska. Complexul are aspectul unui castel montan

Resortul de lux care i-ar putea găzdui pe Trump și Putin în Alaska. Complexul are aspectul unui castel montan
Alyeska Resort/ FOTO:X@Dr_C_Becker

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, ar putea avea o întâlnire pe 15 august la Alyeska Resort, un complex turistic de lux situat în Girdwood, în apropiere de Munții Chugach din Alaska, potrivit unor informații apărute în presa locală.

Publicația The Alaska Landmine a scris că între 12 și 16 august nu mai există locuri disponibile pentru rezervare la resort, ceea ce alimentează speculațiile privind organizarea unui eveniment cu caracter oficial.

Pe site-ul oficial al complexului, datele de 14 și 15 august apar ca fiind complet rezervate.

Un resort exclusivist, într-un cadru natural izolat

Alyeska Resort a fost fondat în 1994 și se află la aproximativ o oră de mers cu mașina de Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska. Complexul, care are aspectul unui castel montan, oferă 299 de camere distribuite pe opt etaje și atrage anual mii de turiști, grație combinației dintre lux și peisajele spectaculoase.

Complexul oferă o gamă largă de facilități, inclusiv centre spa, piscine, restaurante și activități montane precum schi, snowboarding și drumeții.

Camerele din categoria de lux, situate la etajele superioare, oferă vedere panoramică asupra munților și văii. Tarifele variază între 300 și 700 de dolari pentru camerele standard, în timp ce apartamentele premium pot depăși 3.000 de dolari pe noapte. Cea mai scumpă suită, numită „Glacier”, este distribuită pe două niveluri și costă peste 6.000 de dolari pe noapte.

Donald Trump a anunțat pe 9 august, prin intermediul rețelei sale Truth Social, că o întâlnire cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul Alaska, descriind-o drept „mult așteptată”. Data a fost confirmată ulterior și de Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus.

Cu toate acestea, nici partea americană, nici cea rusă nu au confirmat oficial locația întâlnirii.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington, susține că o posibilă întâlnire între Trump și Putin nu este de natură să conducă la o soluționare a conflictului din Ucraina. Potrivit ISW, summitul ar putea fi parte a unei strategii a Rusiei de a diviza sprijinul occidental pentru Kiev, prin transmiterea unui mesaj de normalizare a relațiilor cu Washingtonul.

