Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska

Summitul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska, rămâne deschis unor ajustări de ultim moment. Potrivit CBS News, Casa Albă nu exclude posibilitatea ca la negocieri să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Informația, furnizată de un oficial de rang înalt din administrația americană, vine pe fondul unor declarații ambigue făcute recent de Donald Trump, care a sugerat că intenționează să „înceapă cu Rusia” în cadrul acestor discuții, dar a lăsat totodată loc pentru o eventuală întrevedere trilaterală. „Cred că și Zelenski vrea pace. La fel și Putin,” a spus Trump, vineri, 8 august, în cadrul unei conferințe de presă.

Chiar dacă inițial a lăsat impresia că va avea întâlniri separate cu cei doi lideri, tonul președintelui s-a schimbat vizibil după ultimele consultări ale emisarului său, Steve Witkoff, la Moscova. Acesta a avut discuții maraton cu Vladimir Putin, pe care Donald Trump le-a descris ulterior drept „foarte productive”.

În mod semnificativ, consilierul lui Putin, Kirill Dmitriev, a confirmat iminenta întâlnire și a transmis deschiderea Moscovei pentru o eventuală extindere a cooperării bilaterale cu Statele Unite în domenii strategice precum energia, infrastructura și protecția mediului în regiunea arctică – o temă tradițional sensibilă în raporturile ruso-americane.

Condițiile unei potențiale soluții politice rămân neclare

Discuțiile despre summit au loc într-un moment critic: Trump a impus recent un termen-limită Moscovei, solicitând un acord de încetare a focului în Ucraina până la data de 8 august, avertizând că, în caz contrar, vor urma sancțiuni dure, inclusiv măsuri secundare împotriva statelor care colaborează economic cu Federația Rusă. Ca o măsură preventivă, administrația Trump a introdus deja tarife vamale de 50% pentru anumite produse importate din India – în contextul legăturilor comerciale ale acesteia cu Moscova.

Pe acest fundal tensionat, președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de acțiunile recente ale Rusiei, în special în legătură cu atacurile continue asupra orașelor ucrainene, efectuate cu drone și rachete. Descriind ultimele convorbiri telefonice cu Vladimir Putin drept „dezamăgitoare”, Trump lasă totuși deschisă ușa pentru o eventuală înțelegere.

În același timp, condițiile unei potențiale soluții politice rămân neclare. Forțele ruse controlează în continuare regiuni extinse din estul Ucrainei, inclusiv teritorii ocupate încă din 2014, precum și cele cucerite în urma invaziei din 2022. Moscova menține cerințe ferme: retragerea trupelor ucrainene din zonele disputate și abandonarea, cel puțin formală, a aspirațiilor Ucrainei de a adera la NATO.

Într-un comentariu care a stârnit reacții imediate, Donald Trump a evocat și ideea unui „schimb teritorial” între Ucraina și Rusia – o formulă vagă, dar care alimentează temerile Kievului privind o posibilă presiune externă pentru acceptarea unor concesii teritoriale în numele păcii.

Deocamdată, nu este clar dacă Zelenski va accepta invitația la summit și, mai ales, în ce condiții ar putea avea loc o întâlnire trilaterală. Pe măsură ce se apropie data de 15 august, miza geopolitică a acestui summit crește, iar Europa urmărește cu îngrijorare dacă nu cumva în spatele unui acord rapid s-ar putea ascunde premisele unei păci fragile și dezechilibrate.

