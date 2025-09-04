Principala concluzie a reuniunii de la Paris: „Principala garanție este o armată ucraineană puternică”. SUA, încă indecise

Conferința de la Paris, organizată sub egida „Coaliției de voință”, s-a încheiat fără o declarație formală unitară, dar cu o concluzie care pare să fi câștigat consensul liderilor prezenți: viitorul Ucrainei va depinde, în primul rând, de capacitatea sa militară proprie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la reuniune, a declarat că „principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”. Declarația sa a venit într-un mesaj publicat pe rețeaua X (fostul Twitter), după discuțiile purtate cu liderii europeni și americani. Zelenski a adăugat că reuniunea a vizat „coordonarea pozițiilor și clarificarea elementelor de garanții de securitate”, în domenii care acoperă „terenul, marea, aerul și spațiul cibernetic”.

Deși conferința a fost co-găzduită de președintele francez Emmanuel Macron, iar în marja întâlnirii a avut loc și o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, detaliile concrete privind angajamentele fiecărui stat rămân, în mare parte, nedezvăluite.

Discuții despre sprijin, dar nu despre trupe

Macron a confirmat, într-o conferință de presă separată, că 26 de state sunt pregătite să contribuie cu trupe sau cu alte forme de sprijin – dar fără a oferi detalii specifice. Pe de altă parte, trimiterea efectivă de trupe străine în Ucraina rămâne, în continuare, un subiect evitat public. Potrivit presei franceze, tema este încă tabu pentru multe dintre statele membre ale coaliției.

Germania, de exemplu, ar urma să sprijine Ucraina prin producție comună de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, în parteneriat cu Kievul, și cu sprijin financiar și tehnologic german – a declarat, sub acoperirea anonimatului, un oficial de la Berlin pentru AFP. Polonia, în schimb, s-a axat pe sprijin logistic și a exclus public ideea de a trimite soldați.

Principalele puncte ale planului:

- Planurile militare sunt deja convenite la nivelul miniștrilor apărării, urmând să fie susținute printr-o decizie politică.

- Nu vor exista limite în privința dimensiunii sau refacerii armatei ucrainene.

- 26 de state s-au arătat dispuse să trimită trupe sau să contribuie cu sprijin aerian și naval.

- Statele Unite urmează să-și definească în curând contribuția, posibil în domeniile apărării antiaeriene, informațiilor și acoperirii aeriene.

- Garanțiile ar urma să intre în vigoare în ziua semnării unui acord de pace, pentru a garanta o securitate durabilă.

Macron a subliniat că acesta este „primul plan consolidat de securitate european pentru Ucraina”, cu potențialul de a deveni temelia unei păci sustenabile.

SUA între angajamente și ezitări

Implicarea Statelor Unite – esențială pentru viabilitatea oricărei arhitecturi de securitate – rămâne incertă. Președintele Trump a avut o convorbire telefonică cu Zelenski și lideri europeni la câteva ore după reuniunea de la Paris, dar Casa Albă nu a oferit un rezumat oficial al discuțiilor.

Macron a precizat că decizia privind rolul SUA urmează să fie luată „în următoarele săptămâni” și a subliniat că implicarea americană va fi crucială pentru a preveni o nouă agresiune rusă, în eventualitatea semnării unui acord de pace. Totodată, liderul francez a menționat că, dacă Moscova va continua să blocheze negocierile, vor fi impuse noi sancțiuni – atât de către SUA, cât și de către Europa.

Zelenski a reafirmat necesitatea menținerii presiunii economice asupra Rusiei. El a anunțat că Uniunea Europeană lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, iar Japonia ar urma să adopte și ea noi măsuri restrictive.

Garanții, dar fără NATO

Macron a reiterat, la rândul său, că planul de garanții de securitate nu presupune, deocamdată, aderarea Ucrainei la NATO. În schimb, statele din „Coaliția de voință” – peste 30 la număr – își propun să creeze un sistem de sprijin bilateral și multilateral, cu accent pe consolidarea armatei ucrainene.

Discuțiile din capitala franceză vin după întâlnirile de la Washington din luna august, în cadrul cărora liderii europeni i-au cerut lui Trump să susțină mai ferm Ucraina. Ulterior, președintele american a declarat că SUA ar putea furniza sprijin aerian, dar a exclus categoric posibilitatea desfășurării de trupe terestre.

Într-un interviu acordat postului CBS pe 3 septembrie, Trump a recunoscut că, deși inițial credea că războiul din Ucraina ar putea fi încheiat rapid, situația s-a dovedit „mai complicată decât a anticipat”.

Oficialii europeni recunosc, în culise, că o parte a coaliției ezită în privința angajamentelor ferme, în special când vine vorba despre trimiterea de trupe sau garanții militare obligatorii. Totuși, toți par să fie de acord cu ideea unei „descurajări solide” – care să prevină o eventuală reluare a ofensivei ruse după un posibil acord de încetare a focului.

